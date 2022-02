Oschatzer Haushalt: Corona vergrößert Defizit

Oschatz

Die Coronapandemie wird sich voraussichtlich noch bis in das Jahr 2024 auf die Finanzen der Stadt auswirken. Kämmerer Jörg Bringewald schätzt, dass erst danach wieder Wirtschaften möglich ist – wie vor den Einschränkungen. In dem jüngst im Stadtrat beschlossenen Zahlenwerk für 2022 klafft ein Defizit von 2,9 Millionen Euro. Rund zwei Drittel davon sind laut Bringewald dem regulären Wirtschaften geschuldet, ein Drittel den Auswirkungen der Pandemie und daraus resultierenden Entscheidungen anzulasten.

Insgesamt hat der Haushalt einen Umfang von 28,2 Millionen Euro. 3,4 Millionen Euro investiert die Stadt, mehrere parallel laufende Maßnahmen sind mit Fördermitteln untersetzt, die teils noch auf Beantragung oder Bewilligung warten. „Da sich die Fördersummen auf förderfähige Kosten belaufen, ist bei Kostensteigerungen mit einem geringeren Fördersatz zu rechnen. Hinzu kommt, dass der Freistaat bisweilen die Bedingungen und Kriterien der Fördermittelvergabe verändert“, nennt der Kämmerer Unwägbarkeiten in der Planung.

Ihr täglicher Newsletter aus Oschatz Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Oschatz direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Pro-Kopf-Verschuldung liegt bei rund 1200 Euro. Die Verwaltung hat dieses Jahr rund 8,5 Millionen Euro liquide Mittel zur Verfügung: „Diese Summe wird im Laufe des Jahres sinken, weil wir Maßnahmen in kommende Haushaltsjahre verschieben und sukzessive umsetzen“, so Bringewald. Zu den größeren Vorhaben, die voraussichtlich erst in den Folgejahren umgesetzt werden können, zählt die Außengestaltung der Kindertagesstätte Spatzennest und die weitere Erschließung potenzieller Wohngebiete.

Thomas Schneider, Fraktionschef für Die Linke, wertete das Papier als „einen sehr anspruchsvollen Haushalt“ in Zeiten knapper werdenden Geldes und Fördermitteln. „Wir zeichnen uns dadurch aus, dass wir sehr viel in Schulen und Kindertagesstätten und damit in Bildung und nachfolgende Generationen investieren. Das ist beispielhaft“, meinte er mit Blick auf den Turnhallen-, den Kita- und den Grundschulneubau.

Von Christian Kunze