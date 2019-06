Oschatz

Der Neumarkt-Brunnen oder die St. Aegidienkirche – und das alles verdeckt und im Doppelpack. Ein gutes Gedächtnis ist bei den Besuchern des Stadtfestes am Sonnabend gefragt, wenn sie am Nachmittag den Stand des Geschichts- und Heimatvereins Oschatz in der Altoschatzer Straße besuchen. „Wir stellen hier unsere für Kinder erstellte Memorywand mit Bildern von historischen Bauwerken unserer Stadt auf“, kündigt die Vereinsvorsitzende Dana Bach an. Die Teilnehmer am Gedächtnis-Spiel können kleine Preise gewinnen.

Verkauf von eigenen Publikationen

Zwischen 14 und 19 Uhr bietet der Verein außerdem die eigenen Publikationen zum Kauf an. Zudem werden ältere Bücher und Karten aus dem Bestand des Vereins sowie die von Gerhard Heinz und Herbert Berndt verfassten Hausgeschichten (Innenstadt und Vorstädte) präsentiert. Zur Vereins- & Händlermeile in der Altoschatzer Straße werden sich am Sonnabend weitere Vereine der Stadt präsentieren, zu Gesprächen bei Kaffee und Kuchen einladen.

Von OAZ