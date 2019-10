Oschatzer Heimatverein veröffentlicht Heft über Waagenbau-Pionier

Oschatz

Der morgendliche Blick auf die Anzeige der Personenwaage und am Nachmittag noch die genaue Menge Mehl für den Pflaumenkuchen abwiegen: Das sind heutzutage bequeme Selbstverständlichkeiten, an denen ein Oschatzer einen gehörigen Anteil hat. Ernst Friedrich Pfitzer, der am 7. Oktober 1819 geboren wurde, ist einer der Mitbegründer des industriellen Waagenbaus in Deutschland.

Buch zu Ehren von Pfitzer

Anlässlich seines 200. Geburtstages gibt der Oschatzer Geschichts- und Heimatverein zu Ehren von Ernst Friedrich Pfitzer ein Heft mit dem Titel „Auf den Spuren berühmter Oschatzer Persönlichkeiten: Ernst Friedrich Pfitzer – Mitbegründer des industriellen Waagenbaus in Deutschland“ heraus. Autoren sind Dana Bach und Dr. Manfred Schollmeyer. Das Heft ist das 13. in der Reihe „Auf den Spuren Oschatzer Persönlichkeiten“ und wird im Rahmen des Waagenbauertreffens am Freitag, dem 25. Oktober, ab 18 Uhr öffentlich im Thomas-Müntzer-Haus vorgestellt (Einlass: 17.30 Uhr).

Nachfahren des Gründers vor Ort

„Besonders freuen wir uns, dass an diesem Abend mit Reinhard Leopold Bruck aus Bonn und Siegfried Ewert aus Dresden auch direkte Nachfahren von Ernst Friedrich Pfitzer da sein werden, die am Entstehen der Publikation mit geholfen haben“, informiert die Vorsitzende des Oschatzer Geschichts- und Heimatvereins, Dana Bach. Nach ihren Angaben haben sich bereits im vorab über 100 Interessenten – überwiegend ehemalige Beschäftigte in der Waagenbaufabrikation – für die Veranstaltung am Freitag angemeldet.

Im nächsten Jahr steht dann bereits das nächste Waagenbau-Jubiläum in Oschatz auf der Tagesordnung, dann werden in der Döllnitzstadt seit 175 Jahren Waagen gebaut. Am 26. April 1845 gab Pfitzer die Gründung seiner Firma „ Ernst Friedrich Pfitzer – Zeugschmiede“ bekannt.

Das Heft „Auf den Spuren berühmter Oschatzer Persönlichkeiten: Ernst Friedrich Pfitzer – Mitbegründer des industriellen Waagenbaus in Deutschland“ kann nach der Vorstellung am 25. Oktober im Thomas-Müntzer-Haus oder später in der Oschatz-Info, im Museum und der Buchhandlung Roscher für zehn Euro gekauft werden.

Der Eintritt für die Veranstaltung im Oschatzer Thomas-Müntzer-Haus, die Freitagabend um 18 Uhr beginnt, kostet vier Euro, für Mitglieder des Oschatzer Geschichts- und Heimatvereins ist der Eintritt frei.

Von OAZ