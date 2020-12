Oschatzer Herzspezialisten: Corona für Herzschwache besonders gefährlich

Oschatz

Hier eine Zusammenfassung der Fragen und Antworten im Rahmen der Aktion zum Thema „ Herzschwäche“.

Ich habe kein schwaches, sondern ein nervöses Herz. Mein Blutdruck ist mit einer Tablette im normalen Bereich, zusätzlich nehme ich noch ein Medikament für die Schilddrüse. In Stresssituationen – Fliegen, Arzt oder Konflikte – steigen mein Blutdruck und Puls stark an. Das beunruhigt mich dann noch mehr. Ist die Situation vorbei, bin ich wieder ganz ruhig. Soll ich Betablocker nehmen oder nicht?

Dr. Hans-Joachim Kolb: Sie haben recht, wenn der Blutdruck außerhalb der genannten Fälle normal ist, brauchen Sie keinen Betablocker. Ihre Beschwerden werden durch bestimmte Situationen ausgelöst, besser wäre es, zu lernen, damit umzugehen. Das kann mit einer Atem- oder Entspannungstherapie gelingen oder zum Beispiel auch mit Yoga. Auch pflanzliche Mittel können durchaus eine Hilfe sein. Diese müssen allerdings langfristig genommen werden, um eine Wirkung zu erzielen.

Dr. Hans-Joachim Kolb, Chefarzt Innere Abteilung Collm-Klinik Oschatz Quelle: Frank Hörügel

Welche Gefahr geht von Corona für Menschen mit Herzschwäche aus?

Dr. Torsten Donaubauer: Wer unter Herzschwäche leidet, muss jetzt besonders aufpassen, eine Maske tragen und sich so gut es geht schützen, um das Risiko zu minimieren. Mittlerweile sind sogar Fälle bekannt, bei denen eine Infektion zu Herzmuskelentzündungen geführt hat. Selbst bei Kindern, die teilweise ganz ohne Symptome waren, wurden solche Folgen beschrieben. Bei über zwölf Prozent der Corona-Erkrankten ist auch das Herz betroffen.

Kolb: Das betrifft sehr oft auch junge Leute, die zunächst häufig gar nichts von ihrer Infektion merken. Sie haben eine Erkältung oder grippale Infekte, sind später völlig außer Atem und kommen irgendwann nicht mehr die Treppe hoch.

Was sind erste Symptome für ein schwaches Herz?

Kolb: Das sind oft die Klassiker: Die Beine schwellen an, es kommt zu einer schnellen Gewichtszunahme und plötzlich wird es anstrengend, Treppen zu steigen. Wer solche merklichen Veränderungen feststellt, sollte seinen Hausarzt aufsuchen.

Was kann man dann tun?

Donaubauer: Zunächst wird nach den Ursachen gesucht und geschaut, was man ändern kann: Zum Beispiel Durchblutung des Herzens verbessern oder gar eine Herzklappe ersetzen. Manchmal reicht schon, weniger Alkohol zu trinken. Eine Möglichkeit ist auch, den Patienten zu schulen, täglich sein Gewicht zu prüfen. Kommt es zur plötzlichen Zunahme, sind das meist Wassereinlagerungen. Da kann man mit einer Tablette helfen, das wieder auszuleiten.

Dr. Torsten Donaubauer, Kardiologe in Oschatz Quelle: Frank Hörügel

Welche Rolle spielt die familiäre Vorbelastung?

Donaubauer: Die gibt es – und deshalb sollte man sensibel sein, wenn bereits Herzerkrankungen in der Familie vorliegen. Erster Ansprechpartner ist auch hier der Hausarzt, mit dem man über weitere Schritte berät. Unbehandelt kann das Problem über Jahre immer größer werden und zu Herz-Rhythmus-Störungen bis hin zu Herzschwäche führen. Ich rate dazu, möglichst bei Verwandten ersten Grades ein EKG (Elektrokardiogramm, d. Red.) zu machen und wenn das nicht in Ordnung ist, wäre ein Herz-Ultraschall der nächste Schritt.

Was kann ich tun, um mich vor Herzschwäche zu schützen?

Kolb: Eine gesunde Lebensweise ist extrem wichtig. Dazu gehört auch Bewegung und damit meine ich einfach mal gehen, Spaziergänge machen und Wege zu Fuß erledigen. Der globale Bewegungsmangel ist eine der Todsünden unserer Zeit und zieht Probleme mit dem Blutdruck, dem Zuckerspiegel und dem Gewicht nach sich. Wichtig ist, dass Bewegung und Sport Spaß machen. Jeder muss da schauen, was sich für ihn eignet – Spazieren, Joggen, Schwimmen, Radfahren – damit man auch regelmäßig etwas tut.

Wie wichtig sind die Vorsorgetermine beim Arzt?

Donaubauer: Ich empfehle unbedingt, die Kontrolluntersuchungen zu nutzen. Die Hausärzte leisten da eine tolle Arbeit, es gibt eine gute Zusammenarbeit zwischen Fach- und Hausärzten in der Region und die Kontrollen in Deutschland sind im weltweiten Vergleich gut – vor allem wenn man sieht, wie viele Menschen damit erreicht werden können. Wer jahrelang nicht beim Arzt war und diese Check-ups nicht hat, ist schlechter dran.

Wenn die Nierenfunktion beeinträchtigt ist und das Herz unregelmäßig schlägt, aber nicht aussetzt: Welche Medikamente kann man da nehmen?

Kolb: Primär sollten sogenannte ACE-Hemmer oder AT-1-Blocker wie zum Beispiel Valsartan eingenommen werden. Diese wirken nicht nur sehr gut auf den Blutdruck, sondern verbessern die Herzleistung und stabilisieren die Nierenfunktion. Die Medikamentengruppe ist schon eine kleine Wunderwaffe und das erste Mittel, das man bei Herzschwäche gibt.

Bei ständiger Müdigkeit, Atemnot bei körperlicher Belastung und Schmerzen über der Brust sowie Herzrhythmusstörungen, die das Blutdruckmessgerät anzeigt: Hängt das mit dem Herzen zusammen?

Kolb: Es ist schwierig, wenn sich möglicherweise verschiedene Erkrankungen überlagern. Die Atemnot kann auch durch Asthma oder eine Verengung der Bronchien erklärt werden. Aber auch das Herz kann hier eine Rolle spielen. Bei einem besonders in Ruhe auftretendem Druckgefühl zwischen Schlüsselbein und Brust ohne Zunahme bei Belastung und fehlender Ausstrahlung glaube ich eher nicht, dass ein Herzinfarkt befürchtet werden muss. Der gefährliche Herzschmerz ist eher wie ein Ringgefühl, das häufig in den linken Arm ausstrahlt. Wenn man das Gefühl eines Herzrasens hat, sollte man den Puls messen – der sollte 60 bis maximal 90 sein. Wenn der in Ruhe bei 120 liegt, dann ist etwas nicht in Ordnung. Es wäre sinnvoll, wenn der Hausarzt in diesem Fall ein EKG, besser noch ein Langzeit-EKG über 24 Stunden aufzeichnet. Und der Kardiologe sollte zumindest einmal einen Herzultraschall machen.

Wenn man vom Vorhofflimmern des Herzens betroffen ist und das als sehr belastend empfindet: Was kann man dagegen machen. Gibt es eine Tablette, die dieses Leiden verkürzt?

Donaubauer: Ja, es gibt dafür Medikamente. Wenn man das häufiger hat und darunter leidet, sollte man erst mal mit dem Hausarzt sprechen und sich dann zum Kardiologen überweisen lassen. Dann kann das untersucht werden und ein Behandlungsplan aufgestellt werden. Man kann das Vorhofflimmern meist nicht ganz wegkriegen, aber deutlich reduzieren.

Von Jana Brechlin und Frank Hörügel