Region

Trauerarbeit ist vielseitig – in einer Pandemie rückt die Begleitung sterbender Menschen stärker in den Fokus. Für die Koordinatorinnen Ina Jochem und Gabriele Hinkelmann vom Ambulanten Ökumenischen Hospizdienst der Diakonie Oschatz-Torgau war 2021 mit wiederkehrenden Einschränkungen, Neuerungen, Lehren und Herausforderungen verbunden. Eine Bilanz.

Im zweiten Jahr mit Kontaktbeschränkungen fanden beide Frauen einmal mehr „kreative, unkonventionelle Methoden“, um ihre Aufgaben zu bewältigen, sagt Gabriele Hinkelmann. Telefonate und E-Mails gehörten, genau wie Videokonferenzen, vermehrt zum Alltag – letztere „anfangs noch mit großer Hemmschwelle“, räumt sie ein. Corona, stellt sie fest, machte die Arbeit in diesem sensiblen Metier bisweilen zu einer Gratwanderung, weil nicht immer alle ehrenamtlichen Hospizbegleiter für ihre Aufgabe zur Verfügung standen – „aus unterschiedlichen, auch persönlichen Gründen“.

Gabriele Hinkelmann Quelle: Christian Kunze

Derzeit engagieren sich 28 Frauen und fünf Männer als ehrenamtliche Sterbebegleiter, vier davon haben erst kürzlich ihre Ausbildung beendet. Mit ihrer Hilfe konnten in den vergangenen zwölf Monaten 32 Menschen auf ihrem letzten Weg begleitet werden. Elf von ihnen wurden in ihrem privaten Umfeld betreut, 21 in stationären Pflegeeinrichtungen oder Krankenhäusern. Die Zeit, die die Begleiter den Menschen dabei widmeten, schwankte: Zwölf Begleitungen nahmen weniger als vier Wochen in Anspruch, fünf dauerten länger als ein Jahr. „Drei Menschen wurden in ein Hospiz verlegt, ebenso viele waren bis zum Ende im Krankenhaus, alle anderen zu Hause oder im Pflegeheim. Im Moment dürfen wir 13 Menschen begleiten. Bei drei Personen ruht die Begleitung, da es ihnen recht gut geht“, so Ina Jochem.

Ihr täglicher Newsletter aus Oschatz Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Oschatz direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Trauergruppen konnten 2021 nicht angeboten werden, an ihre Stelle rückten vermehrt Einzelgespräche. In Kooperation mit der Kirchgemeinde Oschatzer Land und dem Oschatzer Bestatter Norman Wünsche fanden Andachten zum Gedenken an verstorbene Kinder und verstorbene Angehörige statt. Norman Wünsche gewährte den Begleiterinnen und Begleitern zudem Einblicke in die Veränderungen der Begräbniskultur. Erdbestattungen und Einzelurnengräber werden seltener, Gemeinschaftsgrabanlagen und teilanonyme Gräber nehmen zu. „Viele Menschen haben keine Verwandten mehr in der Nähe, die die Grabpflege übernehmen“, begründet Ina Jochem, „ein Trend, der traurig stimmt.“

Präsenzangebote genutzt

Ina Jochem Quelle: Dirk Hunger

Die anfangs gewöhnungsbedürftigen Videokonferenzen ermöglichten im Juni allerdings etwas, das in Präsenz nie so einfach geklappt hätte. Gefühlsdolmetscherin Marlis Lamers referierte zum Schwerpunkt Emotionen erkennen über nonverbale Signale – unter der Überschrift „Ich sehe was, was du nicht sagst“. Die Teilnehmenden waren einer Fortsetzung, voraussichtlich im kommenden Frühjahr, nicht abgeneigt. Wermutstropfen für die Arbeit war die erneute pandemiebedingte Absage des bereits zwei Mal geplanten Benefizkonzertes im November anlässlich des 15-jährigen Bestehens des Hospizdienstes – vor allem deshalb, weil die Akteurinnen Dr. Petra Bursy, Katja Scholz und Ines Raschke sich so akribisch vorbereitet hatten.

Eine der wenigen Veranstaltungen in Präsenz bot die neue Oschatzer Notarin Juliane Rasch zu Fragen des Erbrechts an, eine weitere gab Einblicke in „Sterbekunst des Mittelalters“. Kathrin Herche-Hellmund, Theologin, Krankenschwester und ebenfalls Hospizkoordinatorin, referierte zu elf Bildern aus einer Zeit, in der die meisten Menschen gar nicht lesen konnten und Glaubensvorstellungen ohne Wort und Schrift vermittelt wurden. Diese sind zwar alt, haben aber nicht an Gültigkeit verloren“, resümiert Ina Jochem.

Neuer Kurs ab März

Für März 2022 planen Ina Jochem und Gabriele Hinkelmann einen neuen Kurs zur Ausbildung ehrenamtlicher Hospizbegleiter. Er soll unter den dann geltenden Hygienebestimmungen stattfinden. Anmeldungen und weitere Informationen unter den Telefonnummern 03435 988 80 60 oder 0151 1715 3463, per E-Mail an hospizdienst@dw-ot.de sowie im Büro am Kirchplatz 2 in 04758 Oschatz.

Von Christian Kunze