Ein Wolf, der mitten am Tag durch Riesa spaziert und dabei gefilmt wird: Dieses Video hat in der vergangenen Woche auch in der Region Oschatz für Aufregung gesorgt. Der Vorsitzende des Jagdverbandes Oschatz, Rainer Krause, sagt im Interview, warum es aus seiner Sicht viel zu viele dieser Raubtiere gibt.