Oschatz/Gröppendorf

Die Ermittlungen zur Todesursache und den Todesumständen Joachim Rolkes sind weitestgehend abgeschlossen. Wie Ricardo Schulz, Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Leipzig, auf Nachfrage mitteilte, haben sich keine Hinweise auf eine Straftat ergeben. „Es kann von einem Unfall ausgegangen werden“, so Schulz. Der Oschatzer Immobilienmakler und ehrenamtlich engagierte Joachim Rolke war am 23. Oktober tot in einer Scheune auf einem Grundstück im Wermsdorfer Ortsteil Gröppendorf aufgefunden worden.

Von Christian Kunze