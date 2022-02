Oschatzer Jobcenter: Kapitel in der Oststraße beendet

Oschatz

„Die 80 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beziehen ab Anfang März ihre Büroräume am neuen Standort direkt gegenüber Marktkauf“, informiert die Behördensprecherin Yvonne Lange jetzt zum Stand des seit einiger Zeit geplanten Umzuges. „Der neue Standort des Jobcenters Nordsachsen in der Blomberger Straße 2 in Oschatz ist optimal gelegen und sehr gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder mit dem Auto zu erreichen. Durch die Bau- und Modernisierungsmaßnahmen bietet das Jobcenter seinen Kundinnen und Kunden in den neuen Räumlichkeiten optimale, barrierefreie Beratungsbedingungen in offener und moderner Atmosphäre“, so Lange weiter. Der Umzug des Jobcenters findet vom 28. Februar bis zum 4. März statt.

Keine terminierte Kundengespräche

In der Umzugswoche kommt es zu Einschränkungen der gewohnten Dienstleistungen in Oschatz. „Wir bitten unsere Kundinnen und Kunden um Verständnis, dass in dieser Woche nicht wie üblich terminierte Kundengespräche möglich sind. In Notfällen sind die Behördenmitarbeiter jedoch persönlich bis zum 4. März in der Oststraße in Oschatz zu erreichen“, sagt sie. Nicht betroffen ist die telefonische Erreichbarkeit unter den Rufnummern 03435/980 493 oder 03435/980 444 beziehungsweise per E-Mail: Jobcenter-Nordsachsen@jobcenter-ge.de.

Ab 4. März eine neue Adresse

Die Dienststellen des Jobcenters in Torgau, Eilenburg und Delitzsch sind von Einschränkungen nicht betroffen. Neben der neuen Adresse in Oschatz ändert sich auch die Postanschrift des Jobcenters Nordsachsen. Für sämtliche Postzustellungen gilt ab 3. März die neue Postadresse: Jobcenter Nordsachsen, Blomberger Straße 2, 04758 Oschatz.

Der Hausbriefkasten des Jobcenters Nordsachsen in der Oststraße in Oschatz wird letztmalig am 2. März entleert. Für Post ab 3. März gilt die neue Postanschrift.

Von Hagen Rösner