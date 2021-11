Oschatzer Jugendeinrichtungen werden weiter gefördert

Oschatz

Die Stadt Oschatz fördert auch im kommenden Jahr wieder mehrere Fachkräfte für Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit im Stadtgebiet. Auf diese jährliche Investition sei trotz vieler momentaner Unwägbarkeiten wieder Verlass, sagte der Oschatzer Beigeordnete Jörg Bringewald jüngst im Jugendstadtrat. Dort wurde vorgestellt, welche Einrichtungen von der Unterstützung profitieren.

Vier Einsatzstellen

Konkret werden Stellen für den Verein „Sprungbrett“ mit Hauptsitz in Riesa mit seinem Jugendhaus und das soziokulturelle Zentrum E-Werk (beide in der Oschatzer Lichtstraße), die Grundschule Collmblick und die Robert-Härtwig-Oberschule Oschatz (beide jeweils durch die Schulsozialarbeit in Trägerschaft des Kinderschutzbundes) berücksichtigt.

Zusatzkosten für Jugendhaus

„Alle Anträge der beteiligten Träger sind fristgemäß zur Mitte des Jahres bei uns eingegangen und können demnach auch in unserem Haushalt berücksichtigt werden“, erläuterte der städtische Jugendarbeiter René Werner. Der Eigenanteil der Stadt Oschatz beträgt jeweils zehn Prozent, in den Schulen schießt den Löwenanteil das Kultusministerium des Freistaates Sachsen zu. Für die anderen beiden Einrichtungen obliegt die Ergänzung zum vollen Betrag dem Jugendamt des Landkreises Nordsachsen. Für die Immobilie des Jugendhauses Sprungbrett fallen darüber hinaus Miet- und Betriebskosten an.

Unterschiedliche Summen

Konkret sind im Oschatzer Haushalt für den Verein Sprungbrett Riesa rund 17 000 Euro vorgesehen, für das E-Werk 10 000 Euro, für den Kinderschutzbund in der Oberschule Robert Härtwig knapp 3000 Euro und für selbigen Träger in der Grundschule Collmblick reichlich 4000 Euro.

Von Christian Kunze