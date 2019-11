Oschatzer Jugendstadtrat tagt im E-Werk

Oschatz

Der Oschatzer Jugendstadtrat ist in seiner Art in Sachsen einzigartig. Im städtischen Demokratiegefüge ist er nicht nur das Sprachrohr der Oschatzer Kinder und Jugendlichen, sondern kann als beschließender Ausschuss auch eigene verbindliche Entscheidungen treffen. Und noch etwas zeichnet den Jugendstadtrat aus: Er hält seine Sitzungen immer an unterschiedlichen Orten ab. Nachdem bei der vorletzten Beratung das Schloss Leuben unter die Lupe genommen wurde, tagten die Jugendstadtratsmitglieder am Dienstagabend im soziokulturellen Zentrum E-Werk.

Anja Kohlbach, beim E-Werk für die Kinder- und Jugendarbeit zuständig und selbst Oschatzer Stadträtin führte die Besucher durch die Räume. „Eigentlich sind wir ausgebucht bis unter das Dach“, erklärte sie den Abgeordneten. So gibt es zahlreiche kreative Aktivitäten, von der Töpferwerkstatt bis zum Maleratelier. „Doch unser Hauptschwerpunkt liegt auf der Kinder- und Jugendarbeit und reicht von Ferienangeboten bis zur offenen Jugendarbeit“, berichtet Anja Kohlbach. Eine große Rolle spielt dabei das Jugendcafé, welches praktisch rund um die Uhr geöffnet sein könnte. Bei einem Rundgang durch das Haus konnten sich die Mitglieder des Jugendstadtrates selbst ein Bild machen. Dabei wurden auch die Räumlichkeiten besichtigt, die die Oschatzer Pfadfinder seit kurzem nutzen. Es handelt sich dabei um die ehemalige Garage, welche die Pfadfinder innerhalb kurzer Zeit zu einem Treffpunkt ausgebaut haben.

Nach der Besichtigung widmeten sich die Räte ihrer Tagesordnung. Dabei steht die Vorbereitung der nächsten Jugendstadtratswahl schon wieder im Mittelpunkt. Bisher war klar, dass im kommenden Jahr die nächste Wahl stattfinden wird. Nach der Sitzung vom Dienstagabend liegt ein konkreter Termin vor. So könnte die nächste Jugendstadtratswahl am 29. März 2020 stattfinden. Allerdings hat in diesem Fall der Jugendstadtrat hier nur eine Empfehlung abgegeben. Die endgültige Entscheidung wird dann der Stadtrat treffen.

Um möglichst viele Kinder und Jugendliche zu erreichen, wird auch die Wahl 2020 wieder eine Onlinewahl sein, bei der mit Smartphone oder anderem elektronischen Endgerät abgestimmt werden kann. „Diese Art der Wahl hat sich in den vergangenen Jahren im Vergleich zur analogen Wahl bewährt. Die Wahlbeteiligung liegt seit dem sichtlich höher“, berichtet Oberbürgermeister Andreas Kretschmar. Ob es eine von Stadträtin Anja Kohlbach angeregte Verlängerung der Legislaturperiode von zwei auf drei Jahre geben wird, das wurde bei der vergangenen Sitzung nicht ausdiskutiert. Hier wollen sich die Entscheidungsträger Zeit lassen und im kommenden Jahr beraten. Die Verlängerung der Legislaturperiode auf drei Jahre wäre ohnehin erst ab der übernächsten Wahl möglich.

Von Hagen Rösner