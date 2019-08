Oschatz/Klodawa

Zum vierten Mal waren am Wochenende Mitglieder der Jugendfeuerwehr Klodawa in Polen zu Gast bei den Kameraden der Oschatzer Wehr. Die gewachsene Verbindung zwischen den Wehren, ohne kommunales Zutun, steht dieses Jahr im Zeichen des Nachwuchses. Denn, so war von Jugendarbeiter René Werner zu erfahren, auf beiden Seiten nahmen dieses Jahr Jungen und Mädchen teil, die bisher noch nie Teil der Partnerschaft waren. „Die ersten größeren Jugendlichen sind herausgewachsen. Es ist schön, dass der Austausch damit nicht aufhört, sondern weiterlebt“.

Jugendtreff und Feuerwehr

Vorangegangen war ein spielerisch-sportlicher Austausch, der auf beiden Seiten dazu beigetragen hat, das Kennenlernen zu erleichtern. Eine Technikschau mit Führung durch das Gerätehaus in Oschatz bildete den Höhepunkt des diesjährigen Besuchs. Richtig zur Sache ging es außerdem am Nachmittag im Oschatzer Bauhof. Dort wurde den Gästen aus Polen demonstriert, wie die Retter mit der entsprechenden Technik ein Auto aufschneiden und einen Containerbrand löschen. Bereits zur Anreise am Donnerstag hatte man sich beschnuppert, es gab Gastgeschenke und natürlich auch einen Austausch über die Möglichkeiten der Jugendarbeit auf beiden Seiten.

Der Jugendaustausch zwischen den Wehren Klodawa und Oschatz wird stets durch Gastgeschenke wie diese Uhr im Oschatzer Gerätehaus bereichert. Quelle: Christian Kunze

So war es für René Werner interessant zu erfahren, dass in Klodawa an die Feuerwehr ein Jugendtreff angegliedert ist, in dem die Kinder ihre freie Zeit gemeinsam gestalten können. „Andere Möglichkeiten haben sie im Ort nicht“. Wenig bis gar keine Möglichkeiten hat die Kommune in Klodawa auch, um in die Feuerwehr zu investieren. Vieles wird eigenfinanziert, woran die Kameraden einen großen Anteil haben.

Bundesregierung unterstützt Austausch

Neben Freundschaft und Feuerwehr spielt bei dem Austausch darüber hinaus auch die Bildung eine wichtige Rolle. Die Polen erhalten in ihrer Heimat Deutschunterricht, die Sprachkenntnisse können sie hier anwenden und gegebenenfalls vertiefen. Unterstützt wird die Partnerschaft vom deutsch-polnischen Jugendwerk mit Fördermitteln der Bundesregierung, weitergereicht durch die Deutsche Jugendfeuerwehr, betont René Werner. Auch diesem Umstand sei es zu verdanken, dass die Partnerschaft der beiden Jugendfeuerwehren weiter am Leben erhalten werden kann.

