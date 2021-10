Oschatzer Jung-Boxer für Deutsche Meisterschaft qualifiziert

Oschatz/Schweta

Unter dem Trainer René Henschel ist es zwei jungen aktiven Vereinsmitgliedern der Abteilung Boxen im Sportverein „Fortschritt“ in Oschatz gelungen, sich für die Deutsche Meisterschaft dieser Disziplin zu qualifizieren. Sie findet in Kürze statt.

Bei den Juniorinnen (Alter unter 17 Jahre) steigt die Gymnasiastin Luisa Ritter aus dem Mügelner Ortsteil Schweta in Wittenburg in den Ring und stellt sich den Konkurrentinnen. Für die Kadetten (Alter unter 15 Jahre) möchte Eddy Adam aus Oschatz in Lindow den Gegnern zeigen, was in seinen Fäusten steckt. „Der Schüler aus der Robert-Härtwig-Oberschule in Oschatz und seine Sportfreundin trainieren dafür regelmäßig und intensiv“, so der Vorsitzende des Vereins, Bernd Schmidt.

Daumen drücken allein reicht jedoch nicht aus, um die beiden jungen Talente zu unterstützen. „Leider sind solche Wettkampfteilnahmen nicht zum Nulltarif zu haben“, so Bernd Schmidt weiter. Für den jeweiligen Wettkampf, Übernachtungen und die Anreise fällt in diesem Jahr ein vierstelliger Betrag an. Einen Teil davon kann der Verein mit eigenen Mitteln schultern. Durch die Pandemie der vergangenen zwei Jahre habe man jedoch auch in diesem Bereich sparen müssen und sei auf Hilfe angewiesen.

Luisa Ritter boxt noch bis 16. Oktober in Wittenburg (Mecklenburg-Vorpommern) und Eddy Adams Herausforderung steht noch bevor – vom 18. bis 22. Dezember in Lindow (Brandenburg).

Um die Kosten für die Eltern der teilnehmenden Nachwuchssportler so gering wie möglich zu halten, ist der Verein auf der Suche nach Sponsoren. Wer die beiden Jugendlichen auf dem Weg zur Deutschen Meisterschaft gern unterstützen möchte, kann das mit einem finanziellen Beitrag auf das Vereinskonto tun. „Auch kleine Spenden helfen letztendlich, die Sportler zu unterstützen. Auch künftig benötigen die noch wachsenden Jugendlichen beispielsweise neue Wettkampfkleidung. Auf Wunsch stellt der Verein eine Spendenbescheinigung für das Finanzamt aus, schließt Schmidt.

Kontoverbindung: Sparkasse Leipzig, IBAN: DE 35 8605 5592 2200 0061 39. Verwendungszweck: DM Luisa Ritter, bzw. DM Eddy Adam

Von Christian Kunze