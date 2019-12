Oschatzer Kameraden beim Gifteinsatz in Mockrehna dabei

Oschatz

Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Oschatz hatten den weitesten Anfahrtsweg, als es am vergangenen Montag in einer Mockrehnaer Geflügelfirma zu einem Giftalarm kam. Die Mannschaft aus der Döllnitzstadt war mit drei Einsatzwagen ausgerückt. Innerhalb des Katastrophenschutzes waren die Oschatzer mit ihrem Dekontaminierungsfahrzeug vor Ort. Seit 1999 gehört das Fahrzeug in Oschatz zum Katastrophenschutz und wird von den Kameraden der Feuerwehren Oschatz und Schmorkau bedient.

Das Fahrzeug, das in Oschatz stationiert ist, kommt allerdings nur im Bedarfsfall zum Einsatz. Einer der bekanntesten Einsätze in der Collm-Region, bei dem das Dekontaminierungsfahrzeug benötigt wurde, ereignete sich im Dezember 2015. Damals war amOschatzer Arbeitsamt Giftalarmgeschlagen worden und die Oschatzer Feuerwehr musste auch die Dekontaminierungsstrecke einsetzen. Davor gab es 2006 noch einen Langzeiteinsatz. 2006 als die Vogelgrippe in Wermsdorfdiagnostiziert wurden, waren die Oschatzer Kameraden mit 60 Einsatzstunden im Dekontaminationsbereich tätig.

Für dieses Jahr war es der zweite Einsatz. Im März mussten die Oschatzer Feuerwehrleute und Katastrophenschützer mit dem Fahrzeug nach Wermsdorf ausrücken, um dort der Polizei Amtshilfe zu leisten.

Der Katastropheneinsatzwagen ist zum Entaktivieren von kontaminierten Personen gedacht. Er ist mit einer Duschanlage sowie einer Warmwasserversorgung ausgestattet. Außerdem besitzt er einen Behälter zum Auffangen des kontaminierten Duschwassers.

Nach einem solchen Einsatz muss ein ziemlich hoher Aufwand betrieben werden, um das Fahrzeug wieder dienstbereit zu machen.

Von Hagen Rösner