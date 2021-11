Oschatzer Kardiologen jetzt im Doppelpack: Was haben Herzpatienten davon?

Oschatz

„Die durchschnittliche Wartezeit von Patienten auf einen Termin betrug in meiner Praxis 104 Tage. Und da sind schon die Akutpatienten mitgerechnet. Darüber war ich selbst sehr unglücklich. Aber der Tag hat nun einmal bloß 24 Stunden“, sagt Dr. Torsten Donaubauer. Bis vor wenigen Tagen war der 54-Jährige der einzige niedergelassene Kardiologe in Oschatz. Entsprechend lang war die Warteliste bei rund 6000 Patienten-Fällen pro Jahr.

Kardiologen-Praxis schlägt jetzt im Doppelherz-Takt

Seit Oktober hat sich die Situation grundlegend zugunsten der Patienten geändert. Die Kardiologen-Praxis in der Promenade schlägt jetzt sozusagen im Doppelherz-Takt. Der Oschatzer Donaubauer und sein Kollege aus Leipzig Dr. Jan Saxer (45) haben eine Gemeinschaftspraxis gegründet. „Wir haben zur Zeit sogar freie Termine“, freut sich Donaubauer.

In Torgau kennengelernt

Kennengelernt haben sich die beiden Herzspezialisten in Torgau, wo Donaubauer bis zum Jahr 2018 eine Zweigpraxis betrieb und Saxer als Oberarzt im Krankenhaus und im Medizinischen Versorgungszentrum arbeitete. „Wir kennen uns schon lange. Und Torsten Donaubauer hat immer wieder hartnäckig bei mir angerufen“, erzählt Saxer die Vorgeschichte.

Zweite Kardiologen-Stelle genehmigt

Vorsorglich bemühte sich Donaubauer schon mal bei der Kassenärztlichen Vereinigung Sachsen (KVS) um die Bewilligung einer zweiten Kardiologen-Stelle für Oschatz – und hatte Erfolg. „Wir haben am 23. Dezember 2020 den Zuschlag für die Stelle bekommen“, sagt der Oschatzer. Und mit diesem Trumpf in der Hand konnte er schließlich auch Saxer überzeugen. „Ich habe mich letztendlich für die Niederlassung entschieden, da ich ein großes Interesse daran habe, Patienten langfristig zu versorgen“, sagt der neue Teilhaber. Ein angenehmer Nebeneffekt: „Ich habe keine Nachtdienste mehr im Krankenhaus.“ Dafür nimmt Saxer, der mit seiner Frau und zwei Söhnen (13 und 17 Jahre alt) in Leipzig lebt, das tägliche Pendeln mit dem Zug nach Oschatz in Kauf. „Wegen der Umwelt“, erklärt er den Verzicht aufs Auto.

Hochmodernes Ultraschallgerät

Mit der Gründung ihrer Gemeinschaftspraxis haben die beiden Mediziner in die technische Ausrüstung investiert, besonders stolz sind sie auf ein neues Ultraschallgerät, das eine dreidimensionale Darstellung des Herzens erlaubt. Im nächsten Jahr sollen dann die Praxisräume im ersten Obergeschoss auf das Doppelte der jetzigen Fläche erweitert werden. Und es soll ein Fahrstuhl angebaut werden. Patienten, die wegen ihrer Herzprobleme schnell außer Puste geraten, sollen dann mühelos in die Praxis gelangen.

Von Frank Hörügel