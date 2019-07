Oschatz

Nach kurzer Pause kommt er wieder ins Rollen – der Skater-Contest des soziokulturellen Zentrums E-Werk am Oschatzer Skatepool war von 2002 bis 2016 gut besucht. Danach fehlte es an potenziellen Teilnehmern, die sich in dieser Disziplin messen wollen. Um den Wettbewerb eventuell bald wieder zu beleben, kümmern sich die Verantwortlichen um Anja Kohlbach jetzt selbst um den Nachwuchs in der Stadt.

Nach den Ferien regelmäßig

Mit Hilfe eines „alten Hasen“, Rick Meyer aus Oschatz, konnten und können Jungen und Mädchen ab dem 10. Lebensjahr das Skateboardfahren selbst erlernen. Im Rahmen des Ferienprogramms fand in dieser Woche der erste Testlauf statt, kommende Woche geht es weiter. Der zweite Kurs ist, wie der erste, ausgebucht, aber wer jetzt nicht zum Zuge kam, der muss sich nur bis nach den Ferien gedulden. Dann soll es weitere Workshops geben, ein bis zwei Mal im Monat. „Am Pool, einer tollen Anlage, wie es sie nur drei Mal in Deutschland gibt, finden wir ideale Voraussetzungen für Anfänger und Fortgeschrittene“, sagt Anja Kohlbach zu den Gegebenheiten.

Weihnachtssingen beschert Ausrüstung

Die Ausrüstung für die Teilnehmer stellt im Übrigen das E-Werk selbst. Angeschafft wurde das Equipment mit Hilfe des Geldes der Oschatzer Werbegemeinschaft. Diese hatte anlässlich des Weihnachtssingens Ende vergangenen Jahres zum Spenden für die drei Vereine Sprungbrett, Ab-ART-ig/Kult und E-Werk aufgerufen.

Von Christian Kunze