Oschatzer Kinder dürfen ab Montag wieder Kitas und Grundschulen besuchen

„Das ist eine ganz schöne Herausforderung für uns“, sagt Heike Wogowa. Die Schulleiterin der Oschatzer Grundschule „Collmblick“ hat wie viele ihrer Kolleginnen in den letzten Tagen an einem Konzept für die Rückkehr der Schüler gepfeilt. Nach acht langen Wochen werden Sachsens Grundschulen, Kindertagesstätten und Horte am Montag wieder für alle Kinder öffnen. Doch die Umsetzung der strengen hygienischen Vorgaben bedeutet einen großen organisatorischen Aufwand und kam für viele Einrichtungen überraschend früh.

Entscheidung des Kultusministeriums kam plötzlich

„Niemand hat damit gerechnet, dass es am Montag schon wieder losgeht“, so Schulleiterin Wogowa. Die Entscheidung des Sächsischen Kultusministeriums kam für sie sehr plötzlich. Kultusminister Christian Piwarz ( CDU) betonte in einem Brief an die Eltern, dass die Einhaltung weitreichender und strenger hygienischer Maßnahmen und das Konzept der ‚festen Gruppen‘ Voraussetzung für die Öffnung sei.

Ob es funktioniert, wird die Praxis zeigen

„Wenn die Schüler morgens kommen, müssen sie das Gebäude einzeln betreten. Es gibt versetzte Pausenzeiten, damit sich die Gruppen nicht begegnen und die Kinder dürfen nur einzeln auf die Toilette gehen“, erzählt Heike Wogowa. Um Kontakte zu vermeiden, wird nur eine Lehrperson pro Klasse dort den gesamten Unterricht übernehmen.

Auch für Anke Wiesner, Schulleiterin der Grundschule „Zum Bücherwurm“, kam die Entscheidung für den 18. Mai überraschend. „Wir haben ein gutes Konzept, aber ob es umsetzbar ist, wird erst die Praxis zeigen“, sagt sie. Der Zugang zum Schulgebäude erfolge für die Klassen zeitversetzt und über verschiedene Eingänge. Auch das Mittagessen und die Pausen werden gestaffelt und die Nachmittagsbetreuung im Hort wird in den selben festen Gruppen stattfinden.

Räumliche und personelle Grenzen in Oschatzer Kitas

Auch in den Oschatzer Kitas wurde in den letzten Tagen an der praktischen Umsetzung der neuen Vorschriften gearbeitet. In der Kita „Unter dem Regenbogen“ werden ab Montag wieder 56 Kinder betreut. Wie in den Grundschulen gilt auch für die Kleineren das Prinzip der festen Gruppen. „Das bringt uns an unsere räumlichen und personellen Grenzen“, so Kitaleiterin Katrin Schulze. Vor dem Eingang der Kita steht schon ein Tisch bereit, auf dem ab Montag Listen für jedes Kind ausliegen. Die Eltern müssen täglich die Gesundheit ihres Kindes und der übrigen Familienmitglieder mit ihrer Unterschrift bestätigen.

Neue Vorschriften und eingeschränkte Öffnungszeiten

Neu ist ab Montag auch, dass nur eine Person das Kind bringen darf und dabei einen Mundschutz tragen muss. Die Kinder werden den Erzieherinnen im Außenbereich übergeben. Sie werden nach der neuen Vorschrift in festen Gruppenverbänden und von nur einer Erzieherin betreut. Räume und Personal sind dadurch knapp bemessen, weshalb die Öffnungszeiten eingeschränkt sind. Doch Amtsleiterin Ulrike Lösch ist zuversichtlich. „Die Eltern können sich darauf verlassen, dass es funktioniert“, betont sie.

Die Erzieherinnen freuen sich auf die Kinder

Natürlich seien die Einschränkungen eine große Herausforderung für alle Beteiligten. Sonst übliche Tür- und Angelgespräche zwischen Eltern und Erzieherinnen würden entfallen. „Wer Gesprächsbedarf hat, kann sich aber telefonisch melden, sollte aber auch Verständnis dafür zeigen, dass die Erzieherinnen nicht sofort Zeit haben“, so Amtsleiterin Lösch. Sie verweist auch auf die Homepage der Stadt, auf der die neuen Bestimmungen zu finden sind. Hier steht auch das Formular für die Gesundheitsbestätigung sowie die Belehrung zum Infektionsschutzgesetz zum Download bereit. „Die Erzieherinnen freuen sich trotz allem, dass es wieder losgeht“, sagt Ulrike Lösch. Wie der Kita- und Schulbetrieb unter Corona-Bedingungen funktioniert, wird wohl erst die Praxis ab Montag zeigen.

