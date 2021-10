Oschatzer Kindertagesstätte „Unter dem Regenbogen“ besteht seit 25 Jahren

Oschatz

Kinder, wie die Zeit vergeht: Seit 25 Jahren werden in der Kindertagesstätte „Unter dem Regenbogen“ Jungen und Mädchen betreut. Die Historie des Hauses in der Rudolf-Breitscheid-Straße in dieser Tradition reicht noch weiter zurück. Ehe die Einrichtung in Trägerschaft der Kirche öffnete, wurden unter dem Namen „Lieselotte Herrmann“ Knirpse in der Tageskrippe betreut.

Eine Feier im großen Stil lassen die Pandemieauflagen nicht zu. Gänzlich unter den Tisch fallen sollte das Jubiläum aber nicht. Die dienstälteste Erzieherin und heutige Leiterin Katrin Schulze und ihr Team nutzten den „Geburtstag“ am 1. Oktober zu einer Andacht mit Katja Dorschel, viel Musik und der Verabschiedung der am zweitlängsten tätigen Erzieherin, Andrea Hamm. Sie ist die dritte Kraft, die binnen eines Vierteljahrhunderts in den Ruhestand geht. Insgesamt sind seit der Eröffnung 1996 reichlich zwanzig Frauen „Unter dem Regenbogen“ ein- und ausgegangen – und etwas mehr als 300 Kinder.

Konfession nicht ausschlaggebend

Männliches Personal gab es ebenfalls in 25 Jahren – wenn auch selten. Unter denen, die ein Praktikum in der Kita absolvierten, fanden sich bisher wenige junge Männer. Vielleicht, so Katrin Schulze, ist bei den nächsten, die einen Bundesfreiwilligendienst absolvieren, wieder einer dabei. Im Juli beendete Ramona Flach diese Tätigkeit, noch ist die Stelle unbesetzt – Interessenten gebe es aber.

Was unterscheidet eine Tagesstätte in kirchlicher Trägerschaft von einer kommunalen? Recht wenig, konstatiert Katrin Schulze. „Die christlichen Werte, die wir vermitteln, sind die gleichen, die Feste, die wir im Laufe der Jahreszeiten feiern, ebenso.“ Einzig der Bezug zur Bibel, sofern denn vorhanden, werde „Unter dem Regenbogen“ etwas deutlicher herausgestellt – und überrasche manchen damit,wo überall solche Bezüge zu finden sind.

Andachten gibt es in nicht konfessionell geprägten Kitas nicht – Tischgebete schon, wenn auch mit anderen Texten. Die Hälfte der Eltern, die sich für den „Regenbogen“ entschieden haben, sei konfessionell gebunden. Genauso könnten aber auch die Größe, das Konzept, die Lage oder Anfahrtswege ausschlaggebend sein. Probleme mit Nachbarnhabeesniegegeben,zumal die Enkel einiger Anwohner betreut worden.

Zweite Generation Kinder

Bei den Jungen und Mädchen der ersten Jahrgänge kam die Kita offensichtlich gut an,denn in diesem und dem kommenden Jahr sind erstmals Söhne und Töchter derer zur Eingewöhnung, die als Kinder selbst schon den „Regenbogen“ besuchten.

Betreut werden im Haus aktuell 51 Kinder in vier Gruppen von neun Fachkräften. Katrin Schulze ist froh, dass sie, pünktlich zum Jubiläum, wieder alle Frauen ihres Teams einsetzen kann. Corona-Einschränkungen und krankheitsbedingte Ausfälle haben lange Zeit keine oder nur wenig Normalität zugelassen. Das alles ginge an Kindern, Personal und Eltern nicht spurlos vorbei. „Dass es nun wieder klappt, ist das schönste Geschenk“, resümiert Schulze.

