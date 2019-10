Oschatzer Kirchenretter erinnern an Einzug des letzten Türmers

Oschatz

Am 1. November 1899 zog Paul Quietzsch mit seiner Frau Anna und fünf Kindern in den Südturm der Oschatzer Stadtkirche St. Aegidien. Mit dem Umzug wurde er sozusagen über Nacht zum höchsten Beamten der Stadt, denn fortan übernahm er mit seiner Familie nicht nur den Läutedienst für die Kirche, sondern auch die Feuerwache samt des Alarmschlagens bei Bränden mit der Feuerglocke. Bekannt wurde er nicht nur ob dieser wichtigen Doppelfunktion, sondern auch, weil die Familie Quietzsch über den Dächern der Stadt noch um einiges anwuchs. Neun weitere Kinder wurden geboren, bis auf zwei von ihnen hatten alle, ebenso wie die Eltern, ein langes und erfülltes Leben. Den Beginn der Tätigkeit des letzten Oschatzer Türmers vor 120 Jahren nehmen die Mitglieder des Fördervereins Rettet St. Aegidien zum Anlass für eine besondere Aktion: Am Sonnabend, den 2. November, wird um 14 Uhr die Truhe des Türmers mit dem historischen Aufzug vom Kirchplatz bis in die erste Etage der Türmerwohnung gezogen. Wer diesem Ereignis beiwohnen möchte, ist gerne als Zaungast eingeladen, so Vereinschef Hans-Günter Sirrenberg.

Von Christian Kunze