Neben den großen Geschichten gibt es in der Collm-Region auch viele kleinere Dinge, die es wert sind, gemeldet zu werden. Dieses Mal in Kürze: Eine Fotoausstellung und der „Froschkönig“ in Oschatz sowie das Weihnachtsbaumverbrennen in Bornitz, ein Blechbläserkurs in Mügeln und eine Winterwanderung in Wermsdorf.