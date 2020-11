Oschatz

Die Coronatest-Ergebnisse der Kita „ Kunterbunt“ sind allesamt negativ. Das teilte Alexander Bley von der Pressestelle des Landratsamtes Nordsachsen am Freitagnachmittag auf Nachfrage dieser Zeitung mit. „Die Einrichtung kann am Montag wieder öffnen. Die Eltern werden über das Ende der Schließzeit informiert“, so Bley.

Von Christian Kunze