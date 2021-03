Oschatzer Kita Spatzennest wegen Corona ab Montag geschlossen

Oschatz

Die größte Oschatzer Kindertagesstätte wird ab Montag vollständig geschlossen. Diese Entscheidung für das „Spatzennest“ am Fröbelweg musste am Freitag getroffen werden. „Mehrere Erzieher und Kinder sind positiv auf das Corona-Virus getestet worden“, teilte die Pressesprecherin der Stadt Oschatz, Anja Seidel, am Freitagabend mit.

Gesundheitsamt überprüft Kontaktpersonen

Nach ihren Angaben werden nun vom Gesundheitsamt die Kontaktpersonen der Infizierten geprüft und der Quarantänezeitraum für die einzelnen Gruppen festgelegt. „Am Montagnachmittag erwarten wir die Information, wann und in welchem Umfang die Kita wieder geöffnet werden kann“, so Seidel.

Für Mitteletage bereits Quarantäne angeordnet

Bereits am Montag hatte die Kita-Leiterin Bettina Wolf den Eltern mitgeteilt, dass in der Mitteletage zwei Kinder positiv getestet worden waren. Für alle Kinder und das pädagogische Personal der Mitteletage wurde deshalb eine häusliche Quarantäne bis einschließlich Mittwoch der kommenden Woche angeordnet.

