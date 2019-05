Oschatz/Riesa

Die Kindertagesstätte „Unter dem Regenbogen“ der Kirchgemeinde Oschatz wird grüner. Mit Hilfe einer Finanzspritze der Volksbank Riesa wertet das Team um Leiterin Katrin Schulze im Herbst den Außenbereich auf. Dann sollen entsprechend des pädagogischen Konzepts mehrere Pflanzen dafür sorgen, dass die Jungen und Mädchen in der Rudolf-Breitscheid-Straße sicherer, umweltbewusster und feinfühliger aufwachsen. „Geplant ist, den Zaun zum Gehweg hin zu begrünen und auch an den Spielhäusern pflanzliche Akzente zu setzen“, so die Leiterin des Hauses. Gelingen soll dies ab Herbst mit Hilfe einer Spende von 1000 Euro. Neben dem Geldinstitut stehen den Erzieherinnen die Eltern, die Firma Garten- und Landschaftsbau Müller und die Poppitzer Landschaftsarchitektin Maria Nollau bei Konzept und Umsetzung zur Seite.

Von Christian Kunze