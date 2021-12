Oschatzer Kooperation: Bauer, Müller und Bäcker schmieden Allianz

Altoschatz

Seit vergangenem Jahr arbeiten die Agrargenossenschaft Altoschatz-Merkwitz, das Backhaus Taube und die Polkenberger Mühle eng zusammen. Die Kooperation wurde in diesem Jahr weiter ausgebaut. Neben Weizen könnte perspektivisch auch Dinkel ein Bestandteil der Produktpalette der Merkwitzer Traditionsbäckerei sein.

Zeitverzug durch Wetter

Udo Morstein, Vorsitzender der Agrargenossenschaft Altoschatz-Merkwitz eG, blickt auf eine gute Weizenernte zurück, obwohl sie in diesem Jahr zwei Wochen später begann: „Zum Mahlen bringen wir das Getreide seit Jahren in die Polkenberger Mühle.“ Die Kooperation mit dem Unternehmen bei Leisnig funktioniere bestens, wie auch das Zusammenwirken im ziemlich jungen Landwirtschafts-Team. „Das sammelt noch Erfahrungen. Aber der Generationswechsel wird glücken“, ist Udo Morstein, Vorsitzender des Landwirtschaftsunternehmens, sicher. Dass unter den besonderen Bedingungen im zweiten Corona-Jahr in dem Landwirtschaftsunternehmen alles recht reibungslos lief, macht der Vorstandsvorsitzende an der Leistungsbereitschaft seiner Mitarbeiter fest: „Mein Dank gilt auch den Partnern für ihr Verständnis.“

Besuch in der Mühle geplant

Grundsätzlich wünscht sich Udo Morstein aber das Vertrauen der Bürger vor Corona zurück: „Wenn wir auf dem Feld arbeiten, machen wir uns tatsächlich vorher Gedanken, was wir da tun. Es braucht wieder mehr Vertrauen, dass regional gut ist.“ Zudem wirbt er für mehr Nachsicht: „Manch einer ärgert sich, wenn wir bis in die Nacht hinein arbeiten und es dabei laut ist. Sorry dafür, aber auch wir sind von Terminen abhängig. Und der Winterweizen, aus denen die wertvollen Produkte bestehen, kann nicht erst im Frühjahr gesät werden.“ Mangelt Vertrauen auf der einen Seite, ist es in der Zusammenarbeit zwischen Agrargenossenschaft, Backhaus Taube und Polkenberger Mühle grundlegende Arbeitsbasis und Selbstverständlichkeit. „Wir haben inzwischen einen regionalen Kreislauf mit hoher Qualität in Gang gesetzt. Damit unsere Mitarbeiter nachvollziehen können, was aus ihren landwirtschaftlichen Produkten wird, organisierten wir im August einen Besuch mit Rundgang in der Polkenberger Mühle“, so Udo Morstein.

Von Hagen Rösner