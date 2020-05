Oschatzer Kultureinrichtungen bieten bald wieder touristische Führungen an

Oschatz

Die neue Corona-Schutzverordnung erlaubt auch wieder Stadtführungen zur Förderung des Tourismus in Oschatz. Wie der Eigenbetrieb der Oschatzer Kultureinrichtungen damit umgeht, erfuhr die OAZ auf Nachfrage bei Geschäftsführerin Uta Moritz. „Der aktuelle Stand ist, dass wir voraussichtlich ab Sonnabend, dem 6. Juni, wieder Führungen unter freiem Himmel anbieten werden können“, sagt sie. Konkret seien damit die regulären Stadtführungen und die erst unlängst neu konzipierte Friedhofsführung gemeint.

Gang in die St. Aegidienkirche entfällt

Angepasst werde die Stadtführung dahingehend, dass der Gang in die regulär darin beinhaltete St. Aegidienkirche außen vor bleibt. „Hier wäre nach aktueller Lesart dann wieder eine Mund-Nasen-Bedeckung für alle Teilnehmer erforderlich. Das ist aus unserer Sicht mit einem entspannten Kulturgenuss nicht vereinbar“, so die Geschäftsführerin weiter.

Maximal 10 Personen pro Führung

Die maximale Personenzahl pro Führung wird vorerst auf zehn Personen begrenzt sein. „Diese Entscheidung haben wir mit Blick auf die Sicherheit und Gesundheit aller Beteiligten, also Besucher und Mitarbeiter, getroffen“, so Uta Moritz. Die Regelungen gelten vorbehaltlich weiterer Lockerungen und entsprechender Festlegungen für die Branche in den kommenden Tagen und Wochen seitens des Bundes, des Freistaats oder Landkreises.

Voranmeldungen werden erbeten

Moritz bittet um Verständnis, dass die sehr gut nachgefragten Kellerführungen unter den geltenden Auflagen, Abstandsregeln und der empfohlenen Hygiene-Etikette nicht stattfinden können. Zur besseren Koordination und Vorbereitung der Führungen bittet sie zudem um verbindliche Voranmeldung in der Oschatz-Information.

Kontakt: Eigenbetrieb Oschatzer Kultureinrichtungen, Oschatz-Information, Neumarkt 2, 04758 Oschatz, Öffnungszeiten derzeit: Montag bis Freitag 9 bis 13 und 14 bis 16 Uhr, Telefon: 03435 970242, E-Mail: oschatz-info@oschatz-erleben.de, Internet: www.oschatz-erleben.de

Von Christian Kunze