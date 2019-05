Oschatz/Blomberg

Am 17. und 18. August soll sich die Oschatzer Stadtmauer in eine Meile der Kunst verwandeln. Dann haben Kunstschaffende der Region die Möglichkeit, entlang dieses Bauwerks auszustellen, sich miteinander auszutauschen und so der Vielfalt der künstlerischen Landschaft ein Gesicht zu geben. Die Anmeldefrist für das Projekt, ursprünglich am 31. Mai, wird jetzt bis zum 15. Juni verlängert.

Idee aus Blomberg

Initiiert wird die erste Oschatzer Kunstmauer vom Wolfgang Thibault, der im Oschatzer Ortsteil Schmorkau einen Töpferhof betreibt und dem befreundeten Künstler Wolfgang Rose aus der Oschatzer Partnerstadt Blomberg. Die Idee, die Kunstmauer nach Oschatz zu holen, ist nicht neu. In Blomberg gibt es eine ähnliche Aktion bereits seit dem Jahr 2002. Es war im Jahr 2004, als Wolfgang Rose Oschatz besuchte und gemeinsam mit Wolfgang Thibault die Vision hatte, so etwas auch in Oschatz zu tun. Damals scheiterte es jedoch an einem Konzept.

Klare Spielregeln

Nun, 15 Jahre später, wagen die beiden Wolfgangs einen neuen Anlauf und hoffen, möglichst viele Gleichgesinnte mit ihrem Aufruf zu erreichen. Wer sich beteiligen möchte, kann sich bewerben, die Initiatoren treffen dann eine Auswahl. „Dies ist nötig, weil es ein paar Spielregeln gibt“, sagt Wolfgang Thibault. Zum Beispiel dürfen zur Anbringung der Kunstwerke keine Nägel oder ähnliches in die historische Stadtmauer geschlagen werden. Nicht gewünscht sind außerdem pornografische oder gewaltverherrlichende Darstellungen“, erklärt der Schmorkauer.

Kein Markt-Charakter

Die Anzahl der Teilnehmer richtet sich unter anderem nach der Zahl der einzelnen Werke, die jeder ausstellen möchte. Die Kunstmauer soll nicht den Charakter eines Kunsthandwerkermarktes haben. Wer sich beteiligen möchte, meldet sich bis 15. Juni bei Wolfgang Thibault, E-Mail: thibault-keramik@t-online.de

Von Christian Kunze