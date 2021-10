Oschatzer Läden dürfen am zweiten Adventsonntag ihre Läden öffnen

Oschatz

Nachdem im vergangenen Jahr aufgrund der Corona-Einschränkungen in Oschatz der Weihnachtsmarkt ausfallen musste, wird es in diesem Jahr wieder einen geben. Die Oschatzer Stadträte segneten einen Beschluss über einen verkaufsoffenen Sonntag im Rahmen des Weihnachtsmarktes ab.

So ist es jetzt den Oschatzer Innenstadthändlern erlaubt, am Sonntag, dem 5. Dezember, die Geschäfte für Kunden offenzuhalten. Auf Antrag der Linken sollte die Ladenöffnung nur für den Innenstadtbereich gelten. Der Antrag wurde abgelehnt, so dass die Rechtsverordnung für das gesamte Stadtgebiet gilt.

Von Hagen Rösner