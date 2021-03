Oschatzer Land: Stadtrat debattiert Kita-Neubau-Pläne im Ortsteil Fliegerhorst

ARCHIV - ILLUSTRATION - Zahnbürsten und Zahnputzbecher mit den Vornamen der Kinder stehen am 18.04.2016 in einer Kindertagesstätte in Düsseldorf (Nordrhein-Westfalen) auf einem Tisch. Das Bundeskabinett berät am 14.12.2016 in Berlin auch über einen Gesetzentwurf zum weiteren Ausbau der Kindertagesbetreuung. Foto: Monika Skolimowska/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit Quelle: picture alliance / Monika Skolim