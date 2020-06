Oschatzer Lebenshilfe in der Corona-Krise – Verein muss hohe Einbußen verkraften

Oschatz

„Wir haben Einbußen im fünfstelligen Bereich zu verzeichnen“, sagt Manja Elschner von der Oschatzer Lebenshilfe. Der Verein betreibt unter anderem eine Werkstatt für behinderte Menschen, in der insgesamt über 270 Beschäftigte in unterschiedlichen Arbeitsbereichen tätig sind.

Mit Ausbruch der Corona-Pandemie hat sich in der Werkstatt alles geändert. Im März wurde in Sachsen ein Betretungsverbot für die Werkstätten für behinderte Menschen verhängt. Viele Arbeitsbereiche der Oschatzer Werkstatt, wie die Pension am Park oder der O-Schatz-Park mussten schließen. Andere wie Küche und Wäscherei haben ihr Angebot stark reduziert. Der veränderte Betrieb, die Absagen von Aufträgen und die neuen Regelungen haben sich auch auf die wirtschaftliche Situation des Betriebs ausgewirkt.

Mehr als ein Arbeitsplatz

Fast 16 000 Beschäftigte sind in Sachsen in Werkstätten für behinderte Menschen tätig. Diese ermöglichen behinderten Menschen einen Arbeitsplatz mit einer sinnvollen Tätigkeit und darüber hinaus soziale Kontakte und Integration in die Gemeinschaft. In den letzten zehn Wochen hat all das gefehlt. Viele hätten die Arbeit sehr vermisst, erzählt Manja Elschner.

Mittlerweile arbeiten rund die Hälfte der Beschäftigten wieder. Schrittweise soll in allen Bereichen die Arbeit wieder aufgenommen werden. Entsprechende Hygienekonzepte wurden entwickelt. Der O-Schatz-Park hat nach neunwöchiger Zwangspause bereits wieder Besucher empfangen.

Bundesweit einmaliges Förderprogramm in Sachsen

Während der Zeit der Schließung haben die in den Werkstätten tätigen behinderten Menschen ihren Grundlohn weiterhin erhalten. Bei den gleichzeitigen finanziellen Einbußen durch die coronabedingten Schließungen keine ganz einfache Situation.

Der Freistaat Sachsen hat deshalb ein neues Förderprogramm ins Leben gerufen, um die Werkstätten für behinderte Menschen und ihre Beschäftigten zu unterstützen. Sozialministerin Petra Köpping ( SPD) sagte, dass mit dieser bundesweit einmaligen Förderung ein teilweiser Ausgleich für das entgangene Arbeitsentgelt der in den Werkstätten Beschäftigten ermöglicht werden solle.

„Die wirtschaftliche Leistung der Werkstätten finanziert den Grundlohn, den die beschäftigten Menschen mit Behinderung erhalten“, erklärt Susann Mühlner. Die Geschäftsführerin der Landesarbeitsgemeinschaft Werkstätten für behinderte Menschen Sachsen begrüßt das sächsische Förderprogramm sehr. Gäbe es die Förderung nicht, müssten die Werkstätten, wie in den anderen Bundesländern, zunächst ihre Rücklagen nutzen, um den Grundlohn weiterhin zu zahlen. Das werde sie auf Dauer in eine schwierige wirtschaftliche Lage bringen.

Schrittweise Rückkehr zur Normalität

Davor sind die Werkstätten in Sachsen dank der Förderung erst einmal sicher. Nach und nach soll dort der Betrieb wieder aufgenommen werden. Dafür müssen Hygienekonzepte entwickelt werden. „Das wird noch mal spannend“, sagt Susann Mühlner. Denn nicht alle Räumlichkeiten seien für die Abstandsregeln und andere Hygienevorschriften ausgelegt. In Oschatz sollen die Werkstätten bis Mitte Juni wieder geöffnet werden.

