Oschatzer Lebenshilfe wehrt sich gegen Hakenkreuz-Vorwurf

Oschatz/Leipzig

Der Oschatzer Rechtsanwalt Albert Pfeilsticker hat Strafanzeige gegen den AfD-Stadtrat Tobias Heller gestellt. Grund sind Hellers Behauptungen im jüngsten Oschatzer Stadtrat, zu betreuende Bewohner der Lebenshilfe – also Menschen mit geistiger Behinderung – würden Hakenkreuze im Stadtgebiet sprühen. Auch der Verein Lebenshilfe äußert sich dazu.

Pfeilsticker sieht den Straftatbestand der Volksverhetzung erfüllt, da Heller pauschal Menschen mit Behinderung beschuldigt, ohne konkrete Taten, eine bestimmte Person, einen bestimmten Ort oder eine bestimmte Zeit nennen zu können. „Die Äußerungen wurden nur getan, um zu Lasten der Menschen mit Behinderungen, die offenbar den Angezeigten im öffentlichen Verkehrsraum stören, sich profilieren zu können“, heißt es im Schreiben an die Staatsanwaltschaft Leipzig, das Pfeilsticker der Redaktion zusandte.

Anzeige

Drexler setzt auf Dialog

Auch der Geschäftsführer der Oschatzer Lebenshilfe, Markus Drexler, wandte sich an diese Zeitung, um Stellung zu nehmen. „Diese menschenfeindliche, pauschalisierende und diskriminierende Äußerung“ könne dazu führen, dass die Menschen in Oschatz auf Distanz zu Betreuten, Mitarbeitern und Vereinsmitgliedern der Lebenshilfe Regionalvereinigung Oschatz gehen. Personal, Vereinsmitglieder, Unterstützer und andere Kooperationspartner der Lebenshilfe würden durch diese Aussage ebenso betroffen. Derzeit werden in den Einrichtungen des Vereins rund 1000 Menschen von etwa 350 Mitarbeitern betreut. „Das Spektrum der Dienstleistungen eines der größten Arbeitgeber der Stadt reicht vom Betrieb des O-Schatz-Parks über eine Pension bis hin zu Werkstätten und einer Gärtnerei, Wäscherei sowie einer Küche und einer integrativen Kindertagesstätte.“

Weitere LVZ+ Artikel

Ich schenke Dir Zeit – ein gemeinsames Projekt der Lebenshilfe Oschatz und der Oberschule Robert Härtwig, in dem Schüler an die Betreuung behinderter Menschen heran geführt werden. Quelle: Christian Kunze

Von all diesen Leistungen profitierten nicht nur die Betreuten selbst, sondern auch zahlreiche andere Einrichtungen und Firmen, die nicht der Lebenshilfe angehören, so der Geschäftsführer. „Man sollte die Perspektive wechseln und die Frage stellen: Was wäre Oschatz ohne Lebenshilfe? Um den Tourismus und die Arbeitslosenquote wäre es schlechter bestellt.“ Auch die Kleine Gartenschau, die kommendes Jahr das dritte Mal geplant ist, könnte ohne die Lebenshilfe nicht stattfinden. Statt einer Anzeige setzt Drexler auf Dialog. „Ich lade Herrn Heller ein, sich in unseren Einrichtungen selbst ein Bild von der Arbeit zu machen, die dort geleistet wird – von allen Menschen, egal ob nun mit oder ohne körperliche und geistige Beeinträchtigungen.“

Undifferenzierte Aussagen

Drexler ist sich darüber im Klaren, dass es unter den zu betreuenden Menschen wenige gebe, die durch nicht bewusst getätigte Handlungen aufgefallen und dadurch auch der örtlichen Polizei namentlich bekannt sind. Hier gelte es jedoch zu differenzieren, denn diesen Menschen fehle zumeist das familiäre Umfeld, im günstigsten Fall haben sie einen persönlichen Betreuer. „Sie handeln unbewusst, oder weil sie von anderen dazu angestiftet werden, ohne diese Anstiftung hinterfragen zu können.“

Weiterhin sei das Bewusstsein für die historische Einordnung der Hakenkreuze nicht vorhanden. „Die bewusst getätigten, undifferenzierten Aussagen Herrn Hellers zeugen hingegen von einem Hass auf unsere Bewohner. Das finde ich beängstigend, es erinnert mich an Verunglimpfungen dieser und anderer Bevölkerungsgruppen durch die Nationalsozialisten in den 1930er Jahren.“ Ferner weist Drexler darauf hin, dass auch Gebäude und Fahrzeuge der Lebenshilfe selbst seit Sommer 2019 regelmäßig mit Hakenkreuzen und anderen Schmierereien versehen worden sind. Hier wurden Anzeigen gegen Unbekannt erstattet.

Straftatbestand Volksverhetzung „Wer in einer Weise, die geeignet ist, den öffentlichen Frieden zu stören, die Menschenwürde anderer dadurch angreift, dass er eine vorbezeichnete Gruppe, Teile der Bevölkerung oder einen Einzelnen wegen seiner Zugehörigkeit zu einer vorbezeichneten Gruppe oder zu einem Teil der Bevölkerung beschimpft, böswillig verächtlich macht oder verleumdet, wird mit Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf Jahren bestraft.“

Von Christian Kunze