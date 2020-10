Oschatzer Lehrer Dr. Benno Kiebs feiert 101.Geburtstag

Oschatz

Hochbetagt, geistig rege, gewitzt und prägend für Generationen von Schülern – so kennen viele den Oschatzer Dr. Benno Kiebs. Der Oberschullehrer ist Autor zahlreicher Bücher, die sich mit diversen gesellschaftlichen und naturwissenschaftlichen Themen auseinandersetzen. Seit Donnerstag ist Benno Kiebs zudem stolze 101 Jahre alt. Zu den Gratulanten in seiner Wohnung in der Tagespflege Ihm in Oschatz zählten neben der Familie und Oberbürgermeister Andreas Kretschmar drei ehemalige Schüler der ersten Klasse, die Kiebs zum Abitur führte: Mediziner Dr. Arndt Beckert, Diplom-Landwirt Horst Jirschik und Pharmazieingenieurin Lena Pinkert. „Vom Abiturjahrgang 1958, heute alle über 80 Jahre alt, sind zehn bereits verstorben“, so Arndt Beckert. Den Gesprächen zum Ehrentag lässt Benno Kiebs ein gelassenes „Ihr habt euch nicht verändert“ folgen.

Von Christian Kunze