Oschatzer Lehrerchor trauert um Karl-Heinz-Müller

Oschatz

Über drei Jahrzehnte war Karl-Heinz Müller dem Oschatzer Lehrerchor eng verbunden. Ende April ist der Oschatzer im Alter von 89 Jahren verstorben. Er hinterlässt seine Ehefrau und seine Tochter.

Doch nicht nur die Familie von Karl-Heinz Müller trauert. Auch die 20 Mitglieder des Lehrerchores, dessen Vereinsvorsitzender er von 1991 bis 2001 war, sind in Gedanken bei ihm. „Er war sehr einsatzbereit und zuverlässig. Und er hatte einen großen Gemeinschaftssinn. Karl-Heinz Müller war immer für unseren Chor da“, sagt Petra Glaesmer, die jetzige Vereinsvorsitzende.

Karl-Heinz Müller, der aus dem Oschatzer Stadtteil Schmorkau stammt, ist seit der Gründung des Lehrerchores am 25. Oktober 1987 mit von der Partie. Zu diesem Zeitpunkt fanden sich 16 sangesfreudige Frauen und Männer auf Initiative der damaligen Kreisschulrätin Sigrid Schmidt zusammen, erinnert sich Petra Glaesmer. „Karl-Heinz Müller stand von Anfang an an der Spitze des Chores und war maßgeblich an seiner Entwicklung beteiligt“, sagt sie. So habe er sich bei der Organisation des Vereinslebens große Verdienste erworben, Vereinsveranstaltungen wie Weihnachtsfeiern, Sommerfeste oder Chorausflüge und große Auftritte mitgestaltet. „Er hat dabei selbst auch Saxofon gespielt“, erinnert sich Petra Glaesmer.

Ehrung für Verdienste

Und Karl-Heinz Müller war ein Motor der Partnerschaft des Oschatzer Lehrerchores mit dem Sielminger Sängerbund und mit den Sängerinnen und Sängern aus Filderstadt. Für sein Engagement wurde der Oschatzer durch den Sächsischen Chorverband und auch durch die Stadt Oschatz als verdienstvolles Vereinsmitglied geehrt.

Aktuell zählt der Lehrerchor 20 Sängerinnen und Sänger. Die Proben finden seit einiger Zeit im Belegschaftsraum des Unternehmens Elektrobau statt.

Von Frank Hörügel