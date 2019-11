Oschatzer Leseadvent auf dem Neumarkt

Oschatz

Am 1. Dezember ist es wieder soweit: Parallel zum Adventskalender daheim öffnet sich auf dem Oschatzer Neumarkt wieder jeden Abend ein Buch – in der Lesehütte überraschen bekannte Personen aus Oschatz und Umgebung Zuhörer mit einer selbst ausgesuchten Geschichte. Vorschul- und Grundschulkinder, aber auch deren Eltern, Großeltern und alle anderen, die im vorweihnachtlichen Trubel für zehn Minuten innehalten wollen, sind eingeladen, zu lauschen. Los geht es immer um 17 Uhr, auch an den Wochenenden, während des Weihnachtsmarktes und zum Auftakt des Weihnachtssingens der Werbegemeinschaft am 21. Dezember. Letzter Vorlesetag ist der 23. Dezember.

Geplant sind folgende Vorleser:

1. 12. :Silvana Elbel-Ochocki

2. 12.: Andreas Kretschmar

3. 12.: Ricarda Fischer

4. 12.: Monika Becker

5. 12.: Elli Herrmann

6. 12.: Stefanie Schwaiger

7. 12.: Janett Rohnstock

8. 12. : Jürgen Hartmann-Bastl

9.12.: Karina Schatzki

10. 12.: Antje Walter

11. 12: Jutta Pfennig

12. 12.: Christof Jochem

13.12.: Jacqueline Ziegeler-Jentzsch

14.12.: Yvonne Jung

15.12.: Ilona Fischer

16.12.: Sandra Zehme

17.12.: Anja Kohlbach

18.12.: Ulrike Kopsch

19.12.: Anja Helbig

20.12.: Friederike Albert

21.12.: Grit Jähn

22.12.: Sylvia Richly

23.12.: Christian Kunze

Von Christian Kunze