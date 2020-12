Oschatzer Linksfraktion hakt zu geplanten Eigenheimen in Altoschatz nach

Altoschatz

Mit großer Mehrheit beschloss der Oschatzer Stadtrat bereits im September den Bebauungsplan für den Eigenheimstandort Neubauernsiedlung. Die Vertreter der Linkspartei votierten dagegen oder enthielten sich und legten zur jüngsten Sitzung einen Fragenkatalog diesbezüglich vor, den die Stadtverwaltung beantwortete. Hintergrund ist die nach Ansicht der Linken-Fraktion unzureichende Information der Gartenpächter, deren Parzellen für die Eigenheime weichen sollen sowie eine generelle Skepsis gegenüber der Erschließung an diesem Standort.

Gespräche geführt

Seit Juni 2019 beschäftigt sich die Verwaltung mit dem Vorhaben. „Im Zuge des Bauleitplanverfahrens wurden die Pächter über die Bau-Pläne und mögliche Kündigungen informiert. Dies geschah in Stadtratssitzungen, Veröffentlichungen und einzelnen Gesprächen“, teilt das Bauamt auf Anfrage der Linken mit. Denen ist dies jedoch nicht frühzeitig und tiefgreifend genug, so Fraktions-Mitglied Sebastian Schneider gegenüber der OAZ.

Kanalbau verzögert sich

Die Kündigung der Pachtverträge für den ersten Bauabschnitt könne frühestens Ende 2021, eher Anfang 2022 erfolgen, für den zweiten Bauabschnitt ein Jahr später, heißt es aus dem Bauamt. Hier bestehe noch Abstimmungsbedarf mit dem Abwasserverband Untere Döllnitz. Der erste Bauabschnitt könnte 2021 in den Haushalt der Stadt aufgenommen werden, der Kanalbau habe jedoch verschoben werden müssen. Realistisch sei laut Abwasserverbandsgeschäftsführer Frank-Peter Streubel ein Baubeginn im April 2021. Der zweite Bauabschnitt ist für das Jahr 2022 vorgesehen.

Noch ist der weitere Eigenheimbau in Altoschatz Zukunftsmusik. Quelle: picture alliance / dpapicture alliance / dpa

Entschädigung ist Pflicht

Die Rückbaukosten und Entschädigungszahlungen trägt die Stadt Oschatz, dieser Aufwand werde später auf den Verkaufspreis der neuen Baugrundstücke umgelegt. Entschädigungsregelungen ähnlich dem Bundeskleingartengesetz gelten nach Lesart der Verwaltung nicht, da die Gärten zu keiner Sparte gehören. Dies sei nur möglich, wenn sich alle Pächter einig sind. Grundsätzlich favorisiert die Verwaltung einzelne Wertgutachten. Fakt ist jedoch, dass sie Stadt gesetzlich zu Entschädigungszahlungen verpflichtet ist, betont das Bauamt.

Kein Vorkaufsrecht für Pächter

Ersatzgrundstücke für Pächter zur Verfügung zu stellen sei eine Bemühung der Stadt, sofern Bedarf dafür bestehe. Nach Aussage von Sebastian Schneider ist dies der Fall. Ein bisheriger Pächter habe laut Bauamtsleiter Michael Voigt Interesse an einem Baugrundstück gezeigt. Für alle Grundstücke gebe es Reservierungen. Den Nachweis darüber sei die Stadtverwaltung bisher schuldig geblieben, so Sebastian Schneider. Ein generelles Vorkaufsrecht für bisherige Pächter gibt es nicht. Ebenfalls nicht vorgesehen ist eine Nutzung der neu geschaffenen Grundstücke für Freizeit und Erholung. In den Kaufverträgen der Stadt werde, wie bei allen anderen Eigenheimstandorten auch, ein Bau verpflichtend vorgeschrieben. Von den betroffenen Pächtern war laut Fraktionschef Thomas Schneider bisher niemand bereit, sich öffentlich zu äußern.

Von Christian Kunze