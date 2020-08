Oschatzer Linkspartei informiert zu Corona-Folgen und Altersvorsorge

Collm-Region

Die Schwächen der deutschen Volkswirtschaft und deren Abhängigkeit vom globalen Markt hat die Corona-Pandemie zu Tage treten lassen wie kein anderes Ereignis zuvor. Darin sind sich die Mitglieder des Linkspartei-Ortsverbandes Collm-Döllnitz einig. Bei ihrer jüngsten Zusammenkunft, der ersten nach den restriktiven Einschränkungen zur Viruseindämmung, spielten weitere Begleiterscheinungen der vergangenen Wochen eine zentrale Rolle.

Wunsch nach Vereinheitlichung

So konstatierte man, nicht zum ersten Mal im Übrigen, die Abhängigkeit vom asiatischen Markt bei der Beschaffung notwendiger Schutzausrüstung. Der Ausgleich durch heimische Produktion müsse stärker in den Fokus gerückt werden. So habe sich gezeigt, dass es auch 30 Jahre nach der vermeintlichen Einheit Deutschlands in vielen zentralen Bereichen keine Einheit gibt. „Und da rede ich nicht von den unterschiedlichen Prioritäten der Bundesländer bei der schrittweisen Wiederöffnung einzelner Bereiche und Institutionen des öffentlichen Lebens“, so der Vorsitzende Andreas Sachse. Vielmehr habe er eine klare Linie beim Umgang mit Personal und Bewohnern in Pflegeheimen vermisst. „Sei es bei den Testkapazitäten, der Besuchsregelung und der Entscheidung darüber, was den betagten Menschen dort erlaubt ist und was nicht“.

Es gäbe Bereiche, da sei ein „Flickenteppich“ anhängig vom jeweiligen Infektionsgeschehen unvermeidbar. Die Pflege gehöre nicht dazu. Zweitrangig sei auch die Frage nach einem Bonus auf dem Kontoauszug des Personals. „Vielmehr müssten Kapazitäten und Anreize geschaffen werden, um das Nachwuchsproblem in dieser Branche zu beheben“. Gleiches, so führte Christoph Beeger an, gelte auch für die Lehrkräfte in den Bildungseinrichtungen.

Rentengerechtigkeit im Fokus

Ein weiteres Thema der Versammlung stand nicht direkt in Verbindung mit Covid-19, knüpft aber an die Beschäftigungsproblematik an. Ein zentrales Anliegen der Linkspartei im Bund spiegelt sich auch im Ortsverband Collm-Döllnitz wieder: Rentenzahlungen und anderweitige Altersversorgung. Beginnend ab Ende August geht die sächsische Linke unter dem Motto „Ein Topf für alle“ auf eine Tour durch mehrere Städte, in denen genau darüber informiert und gesprochen werden soll. Oschatz ist zwar nicht auf der Liste, dennoch wolle man die Aktion unterstützen, so Andreas Sachse. Hintergrund ist die Hinwendung zu einem Modell, in das alle anteilig gleich einbezahlen, um später dann auch angemessen anteilig daraus profitieren zu können.

Von Christian Kunze