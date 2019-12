Oschatzer Lionsclub vergibt Sterne an bedürftige Kinder

Oschatz

So lebhaft ist es im Oschatzer Müntzerhaus selten. Rund 100 Kinder füllten gemeinsam mit ihren Eltern am Mittwochnachmittag die Kulturhalle der Stadt. Der Oschatzer Lionsclub hatte wieder zu einer Weihnachtsfeier für bedürftige Kinder und Familien eingeladen. Dabei begrüßte der amtierende Lions-Präsident Dag Müller die Weihnachtsfeiergäste. Und so gehört es schon seit fast zwei Jahrzehnten auch dazu, dass die Kinder nicht nur mit Kakao und Kuchen bewirtet werden, sondern auch ein weihnachtliches Programm erleben. Dabei führten die Mädchen und Jungen der Theatergruppe der Grundschule „Zum Bücherwurm“ ein weihnachtliches Spiel auf und griffen die Mitglieder des Oschatzer Lions Clubs auch selbst zu den Blasinstrumenten und musizierten. Nur mit dem Mitsingen der Kinder klappte es noch nicht richtig. Höhepunkt der Kinderweihnachtsfeier war die Verteilung der Weihnachtssterne, zu denen auch Gutschein gehörten. „Ich freue mich, dass wir auch in diesem Jahr Kindern in der Stadt eine kleine Freude bereiten konnten“, so Lions-Präsident Dag Müller, der bei der Feier tatkräftig von seinen Vereinskollegen unterstützt wurde.

Von Hagen Rösner