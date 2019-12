Oschatzer Männer bitten zum Tanz

Oschatz

Sie sind echte Männer: Gute Muskeln, stattliche Statur, raue Stimme und gesunder Appetit – immerhin haben sie die bereitgestellten Wiener-Würstchen noch während der Probe verputzt. Hüftschwung, Augenzwinkern, Handkuss. Ja, auch das gehört bei den Männern vom Oschatzer Carneval Club dazu. Denn sie stecken inmitten der Proben für den Auftritt des Männerballetts am 1. Februar im Thomas-Müntzer-Haus. Fast der gesamte Tanz steht bereits. Auch eine komplette Geschichte steckt in diesem Jahr dahinter. Welche das ist? Das wird natürlich nur denjenigen verraten, die beim Faschings-Hauptabend dabei sein werden. Doch ein kleiner Hinweis vorweg. Etwas ähnliches strahlt jedes Jahr der Fernsehsender RTL aus. Versprechungen, Intrigen und Herzklopfen gibt es somit nicht nur auf dem Bildschirm, sondern live auf der Bühne.

Probe Männerballett 2019/2020 Oschatzer Carneval Club Quelle: E-Mail-LVD

Den Männern steht der Schweiß auf der Stirn. Denn das, was die Besucher zum Lachen animieren soll, ist hartes Training. Jeder Schritt wird einzeln einstudiert. Alles soll passen. „Naja, wenn etwas nicht hundertprozentig sitzt, ist es beim Männerballett nicht ganz so schlimm“, gesteht Trainerin Juliane Franke. Heute können sie über den Patzer lachen, der vor knapp einem Jahr in der vergangenen Saison auf der Bühne geschah. „Hier fing einer zu zeitig damit an, auf der Bühne Fahrrad zu fahren“, erinnert sie sich. Perfekt oder mit kleinen Fehlern – das Männerballett ist beim Oschatzer Carneval Club immer ein ganz besonderer Höhepunkt.

Fasching beim OCC im Oschatzer Müntzerhaus Quelle: Kerstin Staffe

Als der Verein neu organisiert wurde, gab es kein Männerballett mehr. Erst seit sieben Jahren wurde die alte Tradition wieder ins Leben gerufen. Und von Jahr zu Jahr kümmern sich die Trainerinnen darum, dass die Auftritte für richtige Lacher sorgen. Die Ideen dafür stecken bereits in ihren Köpfen. Weitere Inspirationen bieten diverse Fernsehsendungen oder Auftritte anderer Männerballett-Tänzer. So war die Männer-Gruppe mit ihren Trainerinnen vor wenigen Monaten in Riesa zur Meisterschaft im Männerballett. „Wir wollten es uns einfach mal anschauen. Alle, die Zeit hatten, waren dabei. So konnten wir sehen, wie unterschiedlich man Männerballett interpretieren kann“, so Juliane Franke. Für sie ist es beeindruckend, wie die unterschiedlichen Vereine das Männerballett darstellen. „Unsere Männer treten sehr gerne als Frauen auf die Bühne“, sagt Co-Trainerin Maria Rettcke mit einem Lachen.

Trainiert wird seit O

Probe Männerballett 2019/2020 Oschatzer Carneval Club Quelle: E-Mail-LVD

ktober. Die Männer proben in privaten Räumlichkeiten, sodass sie sich nicht an Zeitbeschränkungen halten müssen. Die Kinder des OCC trainieren in der Turnhalle des Thomas-Mann-Gymnasiums, die Frauen im Kinosaal des E-Werks. Diese haben neben einem tollen Auftritt zum Hauptabend des OCCs noch etwas ganz anderes vor. Sie wollen im März kommenden Jahres ihr Können beim Freundschaftsturnier in Weinböhla unter Beweis stellen. „Der Tanz wird drei bis fünf Minuten gehen. Es ist ziemlich anstrengend, in dieser Zeit Bestleistungen zu geben. Wir trainieren seit April regelmäßig. Vor acht Jahren haben wir beim Garde-Turnier den sechsten Platz erzielt. Dieses Mal gehen wir mit Turniererfahrungen an den Start. Doch den Spaß am Tanzen vergessen wir bei all dem Training natürlich nicht“, versichert Maria Rettcke, die voll und ganz im Tanzen aufgeht. Und Spaß ist das, was bei den Männern ganz weit vorne steht.

Warum es Spaß macht? „Weil wir Männer auch gerne mal Spagat machen. Wir sind schon bei 90 Prozent“, sagt Dirk Schöne flunkernd. „Das Schönste für die Männer ist der Moment, in dem sie ihre T-Shirts ausziehen und die Frauen toben“, ergänzt Juliane Franke.

Oschatzer Carneval Club Männerballett 2018 Stadthalle Oschatz Quelle: E-Mail-LVD

Es ist der Spaß am Fasching, der die Gruppe so gut zusammen hält. „Es ist meine dritte Faschingssaison. Zuvor hatte ich nie etwas mit Fasching zu tun. Doch weil meine Frau beim Fasching ist, bin ich mit hinein geschlittert. In unserer kleinen gemütlichen Männerrunde macht es immer Spaß. Auch wenn es jedes Jahr wieder eine Herausforderung ist, auf der Bühne zu stehen. Man ist Feuer und Flamme“, so Sebastian Franke. Wohl die beste Rolle hat in diesem Jahr Rico Leonhardt. Warum er beim Männerballett mit macht? „Wegen dem tollen Essen, was es immer zu den Proben gibt“, sagt er lachend und ergänzt: „Es macht einfach wahnsinnig viel Spaß.“

Zugaben sind wieder angesagt

Nun geht es beim Training nur noch darum, dass die Schritte richtig sitzen. Und wie die Erfahrungen der letzten sieben Jahre zeigen, können die Männer nicht ohne eine Zugabe von der Bühne. Und somit machen sich die beiden Trainerinnen zusammen mit „ihren“ Männern nun ans Werk, auch hier noch eine tolle Show auf die Beine zu stellen. „Die Mädels sind sehr geduldig mit uns. Sie üben alles etappenweise mit uns ein, damit jeder weiß, was er machen soll“, sagt Sebastian Hiefer.

Generalprobe am 31. Januar

Am 31. Januar ist dann die Generalprobe. Bis dahin sollte der Auftritt sitzen. Aufgeregt sind sie, die Jungs. Doch sie freuen sich auch darauf, das, was sie so lange einstudiert haben, endlich auf der Bühne zu präsentieren.

Von Kristin Engel