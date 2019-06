Oschatz

Schon 82 Jahre alt und doch kein bisschen leise: Der Oschatzer Künstler Hans-Peter Graul eröffnete am Donnerstag in der Stadtbibliothek Oschatz seine 39. Ausstellung. Die Leiterin der Oschatzer Freizeitstätten GmbH, Uta Moritz verband dies sogleich mit dem Wunsch, die nächste, 40. Ausstellung, möge es als Jubiläum auch noch geben. Und in der Tat: Der Senior macht nicht den Eindruck, den Pinsel so schnell beiseite legen zu wollen.

Favorit Aquarelle

Unter den 23 Bildern, die noch bis in den Spätherbst in der Ausleihe ausgestellt sein werden, finden sich zahlreiche Aquarelle und ein paar Ölgemälde sowie eine Auswahl Fotografien, die das früheste Wirkungsfeld Grauls zeigen: Als gelernter Werbegestalter und Plakatmaler für die Kinosäle der Region machte er sich ab den 1960er Jahren dadurch auch über die Grenzen von Oschatz hin aus einen Namen. Zur Ausstellungseröffnung machte er keinen Hehl daraus, dass ihm die Aquarelltechnik ganz besonders beschäftige, denn sie vereine einen großen Vorteil und einen großen Nachteil in sich: „Zum einen ist der große Wasseranteil in der Farbe bestens für helle und freundliche Motive geeignet. Zum anderen müsse man sich immer immens beeilen, damit nichts von den Strichen, die man sich gedacht hat, auf dem Papier verläuft“, beschreibt er. Insofern sei die derzeit herrschende Hitze und Trockenheit bei dieser Technik zu begrüßen.

Fotografien aus Grauls Zeit als Plakatmaler Quelle: Christian Kunze

Wie breit gefächert das Schaffen des Oschatzers ist, erkennt man wohl daran, dass er zur Zeit noch eine weitere Ausstellung in der Oschatzer Collm-Klinik bestreitet. „Zu Hause sind noch einmal viel mehr Bilder, da könnte ich ganze Häuser füllen“, gibt er im Gespräch mit Familienangehörigen, Freunden und Wegbegleitern zu. Die Schau unter dem Motto „Meine Landschaften“ zeigt selbige, vereint markantes wie den Collm, Schloss Hubertusburg, Schloss Ruhetal und den Liebschützberg mit Bockwindmühle und unbestimmten Orten in der Natur sowie zahlreichen bunten Blumenmotiven.

Skizzenblock immer dabei

Unterwegs mit Skizzenblock, Fotoapparat und dem eigenen Gedächtnis, bannt Graul das, was ihm auffällt, sobald als möglich auf Papier und Leinwand. Welche Materialien dabei noch zum Einsatz kommen, steht nicht von vornherein fest. „Das ist heute ein großer Unterscheid zu damals. Einst war man froh über alles was man hatte und machte das beste daraus, heute hat man oft alles im Überfluss und weiß gar nicht so recht, womit man arbeiten soll“, hat er festgestellt.

Von Christian Kunze