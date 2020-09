Oschatzer Marktkauf setzt auf Gurkenrezeptur aus DDR-Zeit

Oschatz

Marktkauf in Oschatzfeiert die 30 Jahre Deutsche Einheit auf ganz besondere Art und Weise. Wie das aussieht, das präsentiert Marktkauf-Mitarbeiterin Bettina Wenzel am Gurkenregal. Passend zum Jubiläum hat Marktkauf in Oschatz die DDR-Gewürzgurken nach original DDR-Rezeptur, TLG 7186 Nummer sowie DDR Wappen in das Sortiment aufgenommen. Die Konserven aus dem Spreewald waren zu DDR-Zeiten begehrt und haben auch jetzt das Potenzial in den Einkaufskörben der Kundschaft zu landen. Passend zum Thema kann in der kommenden Woche beim Oschatzer Marktkauf auch noch mit der alten D-Mark bezahlt werden. Das Angebot gilt vom 28. September bis zum 2. Oktober 2020. Dabei gilt der offizielle Umrechnungskurs von einem Euro zu 1,9558 D-Mark. Mit der ehemaligen deutschen Währung kann der gesamte Einkauf bezahlt werden.

Von Hagen Rösner