Oschatzer Modell für die Kleine Gartenschau hat immer was zu meckern

Oschatz

Wenn jemand etwas Gutes für die Allgemeinheit tut, dann gibt es immer jemanden, der meckert. Das ist in der großen Politik nicht anders als im Kleinen, beispielsweise bei der Ausrichtung der Kleinen Oschatzer Gartenschau im Juni. Klara hat immer was zu meckern. Aber Klara darf das und es nimmt ihr niemand übel. Klara ist eine Ureinwohnerin des Landesgartenschaugeländes und gehört zu den Hornträgern. Klara ist eine Ziege.

Und weil jede größere Veranstaltung auch ein einprägsames Werbegesicht braucht, haben sich die Organisatoren der Oschatzer Freizeitstätten entschieden, Klara als Modell auszuwählen. Zwar bringt Klara nicht die begehrten Modelmaße von 90 – 60 – 90 mit, ist dafür aber schon seit Jahren die gehörnte Sympathieträgerin des Tierparks auf dem Laga-Gelände.

Seit 16 Jahren im Tierpark

„Unsere Ziege lebt schon seit vielen Jahren im O-Schatz-Park und sorgt auch noch 16 Jahre nach der Landesgartenschau in Oschatz täglich für strahende Besucheraugen. Sie war auch schon 2006 ein kleiner Star bei der Landesveranstaltung“, sagt Claudia Werner von den Oschatzer Freizeitstätten.

Vor 16 Jahren kam Klara als junges Zicklein in den Tierpark, der von der Oschatzer Lebenshilfe betrieben wird. Inzwischen ist Klara eine alte Dame geworden, die nur für das Foto mal an einer Rose mümmelt. „Wir haben Klara aber auch noch aus einem ganz anderen Grund zu unserem Werbegesicht gemacht. Sie ist sozusagen unser Aushängeschild für die gelungene Nachnutzung des Gartenschaugeländes“, so Claudia Werner. Eine die bezeugen kann, dass sich Klara in den vergangenen 16 Jahren prächtig entwickelt hat, ist Katja Bachmann, die Leiterin des O-Schatz-Parkes. „Klara ist allen Mitarbeiten hier inzwischen ans Herz gewachsen. Und wir freuen uns, dass Klara noch auf ihre alten Tage ein Fotomodell wird.“ Und eines gehört ebenfalls zum Nachnutzungskonzept: Der Besuch des O-Oschatz-Parkes ist nach wie vor kostenlos, auch im Juni bei der Kleinen Gartenschau.

Von Hagen Rösner