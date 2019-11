Oschatzer Modenacht: Initiatoren in Aufbruchstimmung

Oschatz

Positive Überraschung am Mittwochabend: Zur Ideensammlung für die 20. Modenacht im kommenden Jahr konnte Werbegemeinschaftschef Thomas Schupke mehr als die üblichen Mitstreiter begrüßen. Rund 30 Männer und Frauen hatten sich seinen Angaben zufolge eingefunden, um über die Zukunft und das Jubiläum des Flaggschiffs zu sprechen. Dabei war nach der mit heißer Nadel gestrickten jüngsten Auflage und einer Diskussion um die Fortsetzung der Veranstaltung wieder Aufbruchstimmung zu spüren.

Ideen wiederbeleben

Dabei konnten mit der Spedition Peter, dem Unternehmen Itacom und Jacqueline Ziegeler-Jentzsch vom E-Werk Oschatz Partner begrüßt werden, die vorher noch nicht an der Organisation beteiligt gewesen sind. Im Ergebnis wurde ein Gremium gebildet, welches sich im kleinen Rahmen bereits im Dezember wieder trifft, ehe dann im Januar das nächste Mal eine große Runde weiter zusammentragen wird, war von Schupke zu erfahren.

Oschatzer Modenacht 2019: Hauptbühne am Neumarkt. Quelle: Christian Kunze

Ganz besonders am Herzen liegt den Akteuren offenbar, dass die Modenacht weiter eine Veranstaltung von Oschatzern für Oschatzer bleibt – was die Impulse von außen allerdings nicht ausschließen sollte. „Frische Ideen sind notwendig, am Mittwochabend gab es auch einige davon“, so Schupke. Das ein oder andere, was vorgeschlagen wurde, gab es in den zurückliegenden 19 Jahren schon bei der Modenacht. Die 20. Auflage in Teilen als eine Art Rückblick oder Best-of der vergangenen Jahre zu betrachten, könnte eine Herangehensweise sein.

Neues ausprobieren

Neben den Stimmen für ein Schaulaufen der Vergangenheit wurden auch anderweitige Meinung geäußert, die sich eher an neuen Dingen ausprobieren wollen. „Es ist wichtig, dass es diese Vielfalt gibt“, sagt Schupke dazu. Wir werden am Ende schauen müssen, wofür sich die meisten begeistern lassen und was mit unseren eigenen Mitteln und der Hilfe von Sponsoren umsetzbar ist.“ Neben der finanziellen Umsetzbarkeit stehe Jahr um Jahr auch die personelle Stärke im Fokus. Denn die besten Ideen nützen nichts, wenn es nicht ausreichend Menschen gibt, sie sich daran beteiligen, sie wahr werden zu lassen.

Von Christian Kunze