Modenacht in Oschatz mit Maske nicht vorstellbar

Großveranstaltungen bleiben voraussichtlich bis zum 31. August des Jahres 2020 abgesagt. Diese Regelung im Zuge der Corona-Auflagen gilt bis auf weiteres auch im Freistaat Sachsen. Weil es dann nur noch knapp zwei Wochen wären, um die 20. Oschatzer Modenacht auf die Beine zu stellen, entschieden die Organisatoren der Werbegemeinschaft bereits im Vorfeld, die Veranstaltung abzusagen.

„Es wäre unfair all unseren beteiligten Partnern gegenüber, jetzt etwas zu versprechen, was wir dann nicht halten können“, so der Vorsitzende Thomas Schupke. Denn neben einem hohen finanziellen Aufwand bedeute die Modenacht auch jedes Jahr viel uneigennütziges Engagement der Beteiligten. Besonders schmerzlich ist die Entscheidung, da dieses Jahr das Jubiläum zwei Jahrzehnte Modenacht auf dem Programm gestanden hätte – mit gleich zwei Bühnen auf dem Neumarkt. „Wir machen dafür eine richtig gute Veranstaltung im kommenden Jahr“, gibt sich Thomas Schupke optimistisch.

Tanzgruppen können nicht oder nur unter sehr speziellen Bedingungen trainieren, Verträge für Künstler und Bühnentechnik müssten unter Vorbehalt geschlossen werden – allesamt schwierige Voraussetzungen.

Auch für Claudia Werner vom Organisations-Team stellt sich die Frage, wie eine Veranstaltung mit viel Publikumsverkehr, Bühnenprogramm, Gastronomie unter den geltenden Abstands-und Hygieneregeln zu stemmen und die enormen Kosten gegenzufinanzieren sein sollen. „Ist es wirklich toll, eine Modenacht mit Maske zu besuchen?“, fragt sie sinnbildlich. Planung und gute Vorbereitung seien derzeit nur bedingt möglich. Zu viele offene Fragen hätten zu der Entscheidung geführt, das Event zu verschieben.

Von Christian Kunze