Oschatzer Museum öffnet – O-Schatz-Park bleibt geschlossen

Oschatz

Sachsen hat die Allgemeinverfügung zum Corona-Schutz bis einschließlich 9. Mai verlängert. Falls die geplante bundeseinheitliche Notbremse das nicht verhindert, will der Eigenbetrieb Oschatzer Kultureinrichtungen an der für diese Woche geplanten Wiedereröffnung des Stadt- und Waagenmuseums und der Oschatz-Information festhalten. Das bestätigte am Montagvormittag Uta Moritz, Leiterin des Eigenbetriebes Oschatzer Kultureinrichtungen, auf Anfrage.

Neustart Museum am Donnerstag

Danach soll das Museum, das seit November 2020 geschlossen ist, am Donnerstag erstmals wieder für Besucher öffnen. Die Öffnungszeiten sind dann donnerstags bis samstags von 11 bis 17 Uhr vorgesehen. Museumsbesucher müssen sich vorher anmelden, das ist montags bis freitags von 10 bis 14 Uhr unter 03435/970117 möglich. Dabei müssen Name und Telefonnummer für eine Bestätigung hinterlassen werden. Pro Museumsgebäude dürfen maximal fünf Besucher eingelassen werden. Die Besucher müssen einen tagesaktuellen negativen Coronatest vorlegen.

Nachweis negativer Corona-Test

Die Oschatz-Information am Neumarkt soll ebenfalls wieder öffnen – am Dienstag zum ersten Mal. Die Öffnungszeiten sind dann jeweils dienstags von 9 bis 13 und 14 bis 18 Uhr sowie freitags von 9 bis 13 und 14 bis 17 Uhr. Der Zutritt wird hier ebenfalls nur für Kunden mit dem Nachweis eines tagesaktuellen negativen Coronatests erlaubt sein.

Platsch-Öffnung nicht absehbar

Wann das Platsch wieder öffnen kann, ist derzeit noch nicht absehbar. Auf jeden Fall muss es laut sächsischer Allgemeinverfügung bis zum 9. Mai geschlossen bleiben.

Betretungsverbot im O-Schatz-Park

Und wie geht es im O-Schatz-Park weiter? „Wir gelten als Behindertenwerkstatt und deshalb gilt bei uns weiter bis zum 9. Mai ein Betretungsverbot“, sagte Katja Bachmann. Die Managerin des O-Schatz-Parkes, die 32 Beschäftigten der Lebenshilfe und ihre sechs Betreuerinnen und Betreuer sind derweil nicht untätig. Sie rücken dem Unkraut zu Leibe und bringen neue Pflanzen in die Erde und kümmern sich in zwei Schichten um die Tiere. „Wir vermissen unsere Besucher. Unsere Beschäftigten warten zum Beispiel darauf, endlich den Biergarten wieder aufmachen zu dürfen“, sagt Katja Bachmann.

Kleine Gartenschau abgesagt

Normalerweise würde in diesen Tagen Hochbetrieb im O-Schatz-Park herrschen. Die Vorbereitungen für die 3. Kleine Gartenschau, die vom 23. bis 26. Juni geplant war, wären im vollen Gange. Doch bereits Mitte Februar hatten sich die Verantwortlichen der Stadt Oschatz dazu entschlossen, die Kleine Gartenschau auf nächstes Jahr zu verschieben. Grund: Die unklare Entwicklung der Infektionslage verhinderte eine seriöse Planung.

Tag der Oschatzer findet statt

Als Trostpflaster soll es am 12. Juni den Tag der Oschatzer geben. Für die Vorbereitung hat Uta Moritz den Hut auf. „Ich gehe davon aus, dass der Tag der Oschatzer stattfinden wird“, sagte sie am Montagvormittag.

Von Frank Hörügel