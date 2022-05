Oschatzer Musikschüler bei „Jugend musiziert“ erfolgreich

Oschatz/Kreina

Als kleines Kind wollte Roland Krüger zunächst Schlagzeug spielen. Stattdessen begann er, Akkordeonunterricht zu nehmen. Dabei ist er geblieben – und erfolgreich: Jetzt spielte der 13-Jährige erstmals bei „Jugend musiziert“ und die Jury des Regional- und Landeswettbewerbes attestierte ihm eine sehr erfolgreiche Teilnahme.

Während er dabei mit neuer Musik, einem Telemann-Stück und der Bearbeitung eines norwegischen Liedes antrat, spielt er zuhause regelmäßig auch eigene Stücke und improvisiert gern auf seinem Instrument.

Schüler als Glücksfall

Dass Roland Krüger bei seiner ersten Wettbewerbsteilnahme so gut abschneiden würde, davon war Peter Bombardelli überzeugt. Er unterrichtet den 13-Jährigen aus dem Naundorfer Ortsteil Kreina seit 2019 in der Oschatzer Außenstelle der Kreismusikschule „Heinrich Schütz“ und hatte ihn auch für den Wettbewerb empfohlen.

Roland Krüger ist begeisterter Akkordeonspieler. Quelle: Jana Brechlin

Er wisse, dass sein Schüler das Instrument jeden Tag zur Hand nimmt und sich auch sehr ernsthaft auf das Spielen vor der Jury vorbereitet, so der Lehrer. „So ein Schüler ist für mich ein Glücksfall“, sagt Peter Bombardelli. „Es gibt nur ganz wenige, die so für ihr Instrument brennen und Roland würde ich unbedingt dazu zählen.“

Kurz vor dem Wettbewerb noch krank

Dabei stand die Teilnahme – nach einem halben Jahr Vorbereitungszeit – fast auf wackeligen Füßen, denn ausgerechnet in der Woche zuvor wurde der junge Akkordeonspieler krank. „Er sah auch beim Wettbewerb noch aus wie ein Halbtoter“, erzählt Peter Bombardelli, und heute können er und sein Schüler darüber lachen. „Aber damals konnte ich mich dadurch nicht so gut konzentrieren“, erinnert sich Roland Krüger. „Aber ich dachte ’das ist eine Erfahrung, mal schauen, wie es wird’“, erzählt er seelenruhig.

Keine lästige Fleißarbeit

Überhaupt scheint den 13-Jährigen mit den langen Haaren nichts so schnell aus der Ruhe zu bringen. Roland Krüger ist ganz bei sich, wenn er von seinem Instrument spricht. Man merkt schnell, hier ist einer, für den die Musik vor allem Freude macht – keine Spur einer lästigen Fleißarbeit, die das Erlernen eben auch sein kann. Dabei war es schon eine Herausforderung, in Vorbereitung des Wettbewerbes monatelang die gleichen Stücke zu spielen, räumt Lehrer Peter Bombardelli ein. „Dafür braucht man viel Ausdauer“, weiß er. Doch Roland Krüger hatte seine ganz eigene Strategie, damit es nicht langweilig wird: „Ich variiere und improvisiere gerne, das hab’ ich in dieser Zeit besonders viel gemacht.“

Hohe Anforderungen im Wettbewerb

Die Teilnahme bei „Jugend musiziert“ fordert Schüler. „Was man dort spielt, soll so schwierig wie möglich sein“, sagt Lehrer Peter Bombardelli über die Anforderungen. Jedes Jahr schicken die Musikschulen im Freistaat ihre Besten an den Start – Konkurrenz ist also da.

„Ein bisschen aufgeregt war ich schon“, verrät Roland Krüger, „aber schließlich war es besser als ich erwartet hatte.“ Oft übe die Jury anschließend „recht saftige Kritik“, hat Musiklehrer Peter Bombardelli erlebt. „Aber bei Roland war es sehr erbaulich“, freut er sich. Das Prädikat „mit sehr gutem Erfolg teilgenommen“, sei eine tolle Auszeichnung.

Üben hilft gegen Lampenfieber

Und der 13-jährige Schüler ist nun um eine Erfahrung reicher und kann sich durchaus vorstellen, wieder beim Wettbewerb anzutreten. Doch bis zur nächsten Gelegenheit wird Roland Krüger weiter zuhause an neuen Stücken und seinen Improvisationen arbeiten – und zwischendurch vielleicht auch kleinere Auftritte oder Ständchen bei Familienfeiern bestreiten. „Lampenfieber hab’ ich da nicht. Es ist aber beruhigend zu wissen, dass man gut geübt hat“, versichert er.

Instrument aus der Nische holen

Sein Lehrer freut sich über diesen Einsatz, und überhaupt darüber, dass junge Menschen sich für das Akkordeon entscheiden. Das sei nicht selbstverständlich. „Das Instrument hat einen etwas beschädigten Ruf. Dabei kann man sowohl Barockmusik gut auf das Akkordeon übertragen und in der neuen Musik ist es ebenfalls eine feste Größe“, beschreibt Peter Bombardelli. Und mit Schülern wie Roland Krüger trägt die Kreismusikschule ein Stück weit dazu bei, das Instrument aus der Nische zu holen.

Von Jana Brechlin