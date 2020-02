Oschatzer Narren-Zug lockt Faschingsfans aus der Oberpfalz nach Sachsen

Mügeln/Naundorf/Oschatz

Der diesjährige, insgesamt sechste Umzug des Oschatzer Carneval Clubs mit der Döllnitzbahn und dem Förderverein Wilder Robert wird in die Geschichte eingehen. Denn mit dem Ehepaar Carmen Petersen und Stefan Munzert nahmen kostümierte Gäste aus dem über 300 Kilometer entfernten Stulln in Bayern teil.

Zur Galerie Es passte einfach alles: Der sechste Umzug des Oschatzer Carneval Clubs mit der Döllnitzbahn und dem Förderverein Wilder Robert war echt gelungen. Selbst Besucher aus Bayern kamen. Ein paar Impressionen.

„Wir haben 1300 Einwohner und einen eigenen Faschingsverein mit rund 70 Mitgliedern. Wir haben wirklich schon viel erlebt, aber sowas wie hier gab es noch nie“, sagt Carmen Petersen. Nach der ersten Fahrt mit dem Wilden Robert von Oschatz nach Mügeln steht für beide fest: „Super Gaudi, super Stimmung! Wir kommen nächstes Jahr wieder“. Das Event sei toll organisiert. „Vor allem, dass es den Oschatzer Karnevalisten gelingt, andere Vereine beim Programm einzubeziehen, ist eine gelungene Sache und keinesfalls selbstverständlich“, so Stefan Munzert.

Der Besuch in Oschatz ist einer zufälligen Begegnung geschuldet. Die Bayern lernten die Eltern der OCC-Präsidentin Sindy Gärtner, Ria und Achmet Gärtner, am Silvesterabend in Dresden kennen. „Wir kamen über den Fasching ins Gespräch und luden sie ein. Toll, dass sie gekommen sind“, so Ria Gärtner.

Ebenfalls mit ihrem Faschingsverein „Firlefanz“ Leipzig möchte Katharina Hanns nächstes Jahr wieder kommen. Gemeinsam mit Franziska Horn aus Oschatz fährt sie zum dritten Mal beim Zug mit. „Der Zug zwischen den beiden Städten lockt Leute aus der gesamten Region an, man trifft immer Bekannte hier“, meint Franziska Horn.

Das Besondere: Die Fahrt mit dem närrischsten Zug

Die Musik, das Programm und nicht zuletzt das Unikat, die Fahrt mit der Dampflok, machten den Zug des OCC zu etwas besonderem. „Das wird nie langweilig“, meinen die beiden Frauen, die sich extra für diesen Tag als Ente und Einhorn verkleidet haben.

Nur wenige Meter Fußmarsch zur närrischsten Zugfahrt Sachsens oder gar Deutschlands haben Johannes Maluck aus Schweta und seine Freunde. In einer Gruppe von bis zu zehn Männern und Frauen zelebrieren sie den Tag des Zuges inzwischen als festes Ritual. „Wir treffen uns schon zum Frühstück und stimmen uns bei Kaffee und Brötchen darauf ein. Da der Termin immer auf einen Sonntag fällt, haben meist auch alle Zeit. Und sollte mal einer fehlen, haben die anderen beim nächsten Treffen immer was zu erzählen“, so der junge Mann.

Geile Gugge und viele Tänze

Für Stimmung sorgte beim Zug in bewährter Weise die Geile Gugge Belgern, ferner boten die Karnevalsvereine aus Dahlen und Strehla in diesem Jahr an den Haltepunkten Ausschnitte ihres Könnens. Am Mügelner Bahnhof gab es noch einmal vier Tänze des Oschatzer Carneval Clubs zu sehen. Die Darbietungen der Mini-Garde, der Jugend-Garde, der Show-Tanz der Erwachsenengarde und dem Showtanz der Minis ernteten Tänzerinnen und Trainerinnen vie Applaus.

Von Christian Kunze