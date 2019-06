Oschatz/Riesa

Tanzende Mumien, Trolle, Piraten, Ritter und tierische Bewohner der Steppe und Mitglieder des Oschatzer Carneval Club ( OCC) mittendrin – die Narren besuchten am Wochenende die 16. Meisterschaften deutscher Männerballettgruppen in der Sachsenarena Riesa. Sie nahmen zwar nicht selbst teil, holten sich aber die ein oder andere Anregung. Davon gab es wirklich genug.

Vielfältige Darbietungen

Der Bundesverband Deutscher Männerballette (BVDM) mit Sitz in Bonn und der Landeverband Ost hatten den Eilenburger Carneval Club und den Männerchor Einigkeit Finsterwalde als Ausrichter gewinnen können. Im Finale standen sich 16 Teams gegenüber, die unter anderem aus Sachsen, Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern, Bayern und Rheinland-Pfalz angereist waren. Am Sonnabend fand die Vorrunde statt.

Zur Galerie Zum 16. Mal ermittelte der Bundesverband Deutscher Männerballette mit Sitz in Bonn die deutschen Meister im Männerballett. Dieses Jahr fand der Ausscheid im sächsischen Riesa statt.

Nach fünf Stunden sich steigernder Darbietungen standen die Sieger fest: In der Altersklasse unter 35 Jahren überzeugt das Männerballett Finsterwalde mit ihrer Choreographie zu König der Löwen, bei den über 35-Jährigen die O-Town-Players mit dem Fluch der Mumie.

Oschatzer holen sich Anregungen

Die beiden Oschatzer OCC-Trainerinnen Maria Rettcke und Juliane Franke sowie Präsidentin Sindy Gärtner und die drei Männerballetttänzer Sebastian Hiefer, Sebastian Franke und Christian Kunze staunten nicht schlecht. Mit fortwährender Dauer des Wettbewerbs steigerten sich Kostüm und Maske, Choreographie, Kostüm und die Vielseitigkeit der Tanzeinlagen. Auch die Dekoration und der Unterhaltungswert flossen in die Bewertung mit ein. Mehr als einmal gab es für all das stehende Ovationen. Einige, so war erkennbar, hatten auch ihre eigenen Fanclubs dabei.

Von Christian Kunze