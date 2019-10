Oschatzer Nr.1 Küchen: Umbau ist abgeschlossen

Oschatz

Nach reichlich zwei Monaten ist der dritte Umbauim Küchenstudio Nr. 1 abgeschlossen. Dieses Zahlenspiel animierte den Inhaber Thomas Schlechte dazu, für den Pressetermin gleich noch einige andere interessante Zahlen zur Modernisierung der Geschäfts- und Ausstellungsräume in der Filderstädter Straße zusammenzutragen.

Studio nicht wiederzuerkennen

So wurden während der zurückliegenden Umbauphase vom 16. August bis zum 14. Oktober rund 82 000 Euro in den Standort investiert, „die Musterware ist darin nicht enthalten“, betont er. Im Haus selbst wurden während dieser Zeit rund 1000 Quadratmeter Wandflächen samt Belag neu errichtet und etwa 1400 Meter Elektroleitungen verlegt. Im Ergebnis ist das Küchenstudio für die meisten nun wohl nicht mehr wieder zu erkennen.

Küche als Wohlfühlort

Geschaffen wurden 13 Musterküchen, drei davon sind sogenannte Erlebnisküchen. „Sie sollen ein ganzheitliches Raumgefühl vermitteln und beinhalten vollständig eingerichtete Küchen-, Wohn- und Essräume, bei denen Design und Wirkung im Fokus stehen und die nicht nur eine Nutzung, sondern ein Wohngefühl vermitteln“, so Thomas Schlechte.

Außengestaltung 2020 geplant

Ein Schwerpunkt der neuen Innengestaltung liegt auf der Nachhaltigkeit. So setzte Thomas Schlechte mit seinem Team bei der Neugestaltung verstärkt auf den Einbau von Oberflächen aus Holz. Im Frühjahr 2020 werden in einem letzten Schritt der Modernisierung die Fassade und die Außenanlagen des Küchenstudios angepasst, kündigt der Inhaber an.

Von Christian Kunze