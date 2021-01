Oschatzer OBM: Müntzer-Haus und Platsch wird es weiter geben

Oschatz

Normalerweise hätte beim Neujahrsempfang des Oberbürgermeisters (OBM) im Thomas-Müntzer-Haus Andreas Kretschmar mit Stadträten und anderen wichtigen Oschatzern schon längst mit Sekt angestoßen. Doch in Zeiten der Corona-Pandemie ist nichts normal, und der Empfang musste ausfallen. Wir haben den OBM trotzdem gefragt, was die Oschatzer im Jahr 2021 erwarten können.

Zur Person Andreas Kretschmar. Der 57-Jährige ist verheiratet und hat zwei Kinder. Kretschmar startete seine Bürgermeisterlaufbahn 1990 in Borna (heute Gemeinde Liebschützberg) und ist seit 2001 Oberbürgermeister der Stadt Oschatz. Kretschmar ist parteilos.

Was wünschen Sie den Oschatzern für 2021?

So schnell wie möglich durch diese Pandemie durchzukommen und gesund zu bleiben.

Als Oberbürgermeister kommen Sie mit vielen Oschatzern ins Gespräch. Wie ist die Stimmung in der Stadt zum Jahresanfang?

Sehr unterschiedlich. Menschen, die gesundheitlich vorbelastet sind, sind eher in Sorge. Andere haben Angst um ihre wirtschaftliche Existenz. Und es gibt auch welche, die das Ganze als eine Grippewelle betrachten. Die Mehrheit nimmt die Situation ernst. Und es ist ja kein Geheimnis: Früher waren in der OAZ eine halbe Seite mit schwarz eingerahmten Namen, heute sind das zwei Seiten und mehr. Und das sind keine Fake News, diese Menschen hat es wirklich gegeben.

Das Finanzamt Oschatz hat im Jahr 2020 sechs Prozent weniger Steuern eingenommen als 2019. Das schlägt auch auf die Einnahmen der Stadt Oschatz durch. Wo müssen Sie den Rotstift ansetzen?

Das ist momentan schwer einzuschätzen. Wir haben seit 1. Januar eine vorläufige Haushaltsführung. Das heißt, wir können nur dort Geld ausgeben, wo es unabdingbar ist. Wir haben gegenüber unserer mittelfristigen Planung, die einen Zeitraum von drei Jahren umfasst, für 2021 ein Defizit von 1,7 Millionen Euro. Da müssen wir sehen, wo wir das wegnehmen.

Der zwölf Millionen Euro teure Neubau einer zweizügigen Grundschule mit Hort in Oschatz-West wurde schon vor Corona geplant. Steht das Projekt jetzt auf der Kippe?

Der Neubau der Schule bleibt auf jeden Fall in unserem Haushaltsplan, alles andere müssen wir dem unterordnen. Förderanträge sind gestellt.

Die Einzelhändler in Oschatz leiden besonders unter dem Lockdown. Kann die Stadt ihnen helfen?

Es gibt staatliche Hilfen, die leider nicht so funktionieren. Wir als Stadt können nicht anfangen, unser Haushaltsloch noch größer zu machen, um der einen Gruppe zu helfen. Da würde die nächste und übernächste Gruppe kommen. Meine Hilfe kann nur sein, nicht im Internet einzukaufen und an alle anderen zu appellieren: Wartet bitte, bis unsere Geschäfte wieder geöffnet sind.

Platsch und Thomas-Müntzer-Haus sind seit Anfang November geschlossen. Wie lange hält Oschatz das finanziell noch durch?

Ob die Pandemie im März vorbei ist oder später: Das Thomas-Müntzer-Haus und das Platsch-Bad wird es weiter geben. Wie wir dann mit den Verlusten umgehen, das kann ich jetzt noch nicht sagen.

Die dritte kleine Gartenschau im Juni soll der Höhepunkt 2021 in Oschatz werden. Sind Sie sicher, dass die Schau stattfinden kann?

Wir planen nach wie vor mit der kleinen Gartenschau und sind auch guter Dinge. Die Frage ist, wie viel Zeit uns für die Vorbereitung bleibt. Wir brauchen dafür auch Partner und hoffen, dass es die im Frühjahr noch gibt.

Im November hat es in Oschatz die letzte Stadtratssitzung gegeben. Ist seitdem Funkstille zwischen Verwaltung und Stadtrat?

Ich mache mit den Fraktionsvorsitzenden Videokonferenzen. Und ich informiere die Stadträte in regelmäßigen Abständen, was hier im Haus passiert. Wir haben vor, im Februar zwei Stadtratssitzungen zu machen.

Endlich lädt mal wieder Schnee zum Rodeln ein, doch der Stadtpark mit seinen Rodelhängen ist derzeit gesperrt. Wann darf der Stadtpark wieder betreten werden?

Der Stadtpark wird im Frühjahr wieder aufgemacht. Da der vordere Teil des Stadtparkes unter Denkmalschutz steht, müssen die Fällungen noch genehmigt werden.

Wie beurteilen Sie als Aufsichtsratsmitglied der Collm-Klinik die aktuelle Situation im Oschatzer Krankenhaus?

Hut ab vor dem Riesenengagement der Pflegekräfte und Ärzte. Was die in den letzten Wochen gestemmt haben, das ist enorm. Nach wie vor gibt es eine Corona-Station und eine Intensivstation, wo Patienten behandelt werden können. Wenn die Kapazitätsgrenze erreicht wird, organisiert das die Klinikleitung, dass die Patienten woanders behandelt werden. Also: Es wird keiner auf dem Gang liegen bleiben.

Nächstes Jahr steht in Oschatz die Oberbürgermeisterwahl auf der Tagesordnung. Treten Sie noch einmal an?

Ja, ich kann doch nichts anderes (lacht).

