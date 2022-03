Oschatzer OBM-Wahl: Wer auf Unterstützung von Parteien hoffen kann

Oschatz

Das Oschatzer Stadtwappen ziert ein Löwe im Sprung, der nach den Sternen greift. Drei Männer und eine Frau wollen die Stadt künftig im Zeichen des Löwen regieren. Doch wer schafft den Sprung an die Spitze des Rathauses und folgt auf Oberbürgermeister Andreas Kretschmar (58)? Und welche Kandidaten werden von den Parteien unterstützt?

Derzeit vier Kandidaten

Auf der Liste um die Nachfolge von Kretschmar stehen bisher der derzeitige Bürgermeister von Liebschützberg, David Schmidt (39) aus Schönnewitz, die Oschatzer Bürokauffrau und Geschäftsinhaberin Ilka Pohl (48), Busfahrer Falk Zschäbitz (43) aus Merkwitz und Bauhofmitarbeiter Danny Kaschel (43) aus Limbach. Zschäbitz kandidiert mit Unterstützung der FDP und Freien Wähler, die übrigen drei als Einzelbewerber. Wir fragten die übrigen Parteien, ob sie jemanden ins Rennen schicken oder einen Bewerber unterstützen. Dabei gibt es Tendenzen für einen Bewerber. Die Frist für das Einreichen von eigenen Vorschlägen endet am 7. April.

„Ich begrüße die Entscheidung David Schmidts, sich zur kommenden Wahl als Oberbürgermeister in Oschatz zu bewerben. Sein Wirken in Liebschützberg habe ich mit großer Anerkennung beobachtet. Ich kenne und schätze seine Arbeit in der CDU-Kreistagsfraktion“, sagt die Vorsitzende der nordsächsischen Christdemokraten, Christiane Schenderlein, auf Nachfrage. Die CDU Oschatz werde am 7. März auf einer Mitgliederversammlung über eine potenzielle Unterstützung diskutieren, informiert sie und betont allerdings: „Diesen Beschluss gilt es abzuwarten.“

Die Kreisvorsitzende der Linkspartei in Nordsachsen, Luise Neuhaus-Wartenberg, erklärte zur Kandidatenfrage: „Meine Stadtratsfraktion in Oschatz hat mich darüber informiert, dass es in den letzten Wochen Gespräche zwischen den demokratischen Fraktionen gegeben hat und empfiehlt nun, dass sich David Schmidt am 28. März dem Oschatzer Ortsverband vorstellt. Ich bin gespannt, ob und wie eine Zusammenarbeit aussehen könnte.“

Die Nominierungsveranstaltung der Grünen in Nordsachsen findet laut Sprecherin Barbara Scheller am 12. März in Taucha statt. „Die Entscheidung unserer Mitglieder kann ich nicht vorwegnehmen. Die Bewerbungsfrist läuft mit Beginn dieser Versammlung ab“, sagt sie. Persönlich freue sie sich, „dass sich mit David Schmidt ein Kandidat mit konkreten Visionen gefunden hat. Das Verständnis der Priorität des Mittelzentrums Oschatz für die Region ist ein entscheidendes Argument für ihn“. Es sei von Vorteil, wenn ein Bürgermeister einer Stadt wie Oschatz vor seiner Tätigkeit als Bürgermeister in der Gemeinde Liebschützberg auch außerhalb der Verwaltung Erfahrungen gesammelt habe. „Herr Schmidt verfügt durch Weiterbildungen über fundiertes Wissen für die Kommunalverwaltung“, so Scheller.

Die SPD in Nordsachsen positioniert sich ebenfalls noch nicht eindeutig.Vorher seien Abstimmungen mit der Linkspartei und den Grünen auf kommunaler Ebene notwendig. Den Gesprächen, die Mitte bis Ende März stattfinden, wolle man nicht vorgreifen, so Anja Kohlbach vom Ortsverband „Döllnitztal“ der Sozialdemokraten.

Oschatz als Mittelzentrum zu erhalten, sei eine Herausforderung, die nicht jeder Kandidat oder jede Kandidatin stemmen könne, meint der Vize-Vorsitzende des AfD-Kreisverbandes Nordsachsen, Tobias Heller. „Die uns bisher bekannten Kandidaten gleichen einem buntem Jahrmarkt, teils völlig an den Erfordernissen des Amtes und der Region vorbei“, sagt er, ohne konkret zu werden. Gerade im „Rennen“ um Fördermittel oder den Erhalt und Ausbau wichtiger Strukturen brauche es Gestalter. Bisher seien Gespräche für einen Kandidaten oder eine Kandidatin der AfD für Oschatz ohne Erfolg gewesen. „Dennoch könnten wir uns vorstellen, bestimmte Kandidaten zu unterstützen.“ Dies könne jedoch erst entschieden werden, wenn alle Bewerber feststehen.

Von Christian Kunze und Frank Hörügel