Oschatzer Oberbürgermeister: Ich kämpfe jetzt gegen den Krebs

Oschatz

Der Oschatzer Oberbürgermeister Andreas Kretschmar (parteilos) ist zur Ratssitzung am Donnerstagabend in die Offensive gegangen und hat seine Krebserkrankung erstmals öffentlich gemacht. Im Interview erklärt der 57-Jährige seine Beweggründe für diesen Schritt.

Wie geht es Ihnen gesundheitlich und mental?

Gut, ich bin gelassen und voller Hoffnung.

Ist es für Sie eine Erleichterung, dass Sie Ihre Erkrankung am Donnerstagabend öffentlich gemacht haben?

Vorher konnte ich noch nichts sagen, da waren es nur Annahmen. Am Mittwoch habe ich dann das vernichtende Urteil bekommen, dass es sich um bösartigen Krebs handelt. Da habe ich mich lange mit meiner Frau unterhalten und entschieden, dass ich mich aus dem Arbeitsprozess rausnehmen muss. Spätestens nach dem dritten Tag – wenn man noch nie krank war – wird doch gefragt: Was hat denn der? Deshalb habe ich gesagt: Ich gehe offensiv damit um. Zur Ratssitzung habe ich das erläutert und gesagt, dass ich ab sofort im Krankenstand bin und jetzt gegen den Krebs kämpfe.

Wann werden Sie Ihr Amt als Oberbürgermeister wieder wahrnehmen können?

Zur Ratssitzung wollte ich die Botschaft rüber bringen: Ich bin jetzt krank, aber optimistisch. Ich komme wieder. Und dann gestalten wir unsere Stadt Oschatz weiter. Einen genauen Termin kann ich heute noch nicht sagen.

Ändert Ihre Erkrankung etwas an Ihrer Entscheidung, im nächsten Jahr noch einmal als Oberbürgermeister zu kandidieren?

Ich kann es nur noch einmal sagen: Ich komme wieder.

Wie viele andere Oschatzer wünschen auch wir als Redaktion Ihnen gute Besserung. Helfen Ihnen diese Wünsche?

Ja, die helfen. Da sind viele Freunde dabei. Da sind aber auch Menschen dabei, die in der Vergangenheit sachlich und anständig an der einen oder anderen Stelle Kritik geübt haben. Wenn so ein Mensch mir alles Gute wünscht, dann ist das ein Partner, mit dem ich auch zukünftig arbeiten kann.

Von Frank Hörügel