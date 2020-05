Oschatzer Oberschüler berichten über Unterricht zu Hause

Oschatz

Letzte Deutschstunde vor der Prüfung: Die Hauptschüler der Klasse 9c der Oberschule Robert Härtwig pauken mit Schulleiterin Kerstin Wasiak nicht nur relevanten Stoff. Auch Briefe spielen eine Rolle – Briefe, die sie vor der Schließung ihrer Schule wegen des Coronavirus geschrieben haben. Notiert sind darin Ziele, die sie sich gesetzt haben, Ziele für den Unterricht zu Hause, für die Prüfung und die Zeit nach dem Abschluss und der Schule. Ob Bewerbungszeugnis oder Versetzungszeugnis nach Klasse 10 – in jedem Fall ist es wichtig für die Schüler. Insofern war es für die Lehrerin auch wichtig, die Ergebnisse und Vorstellungen miteinander abzugleichen, wenn wieder „Normalität“ einkehrt.

Hilfe im Klassenchat

Für Philip Zollner war es während der nicht in der Schule verbrachten Lernzeit Fluch und Segen zugleich, sich die Aufgaben selbst einteilen zu können. „Natürlich habe ich auch mal länger geschlafen als sonst, wenn Schule gewesen wäre. Aber da es ja sehr viele Aufgaben waren, bin ich oft auch später ins Bett gegangen als sonst, wenn alles fertig war, was ich mir vorgenommen hatte.“ Unabhängig von der Menge der Aufgaben war es für ihn eine neue, wertvolle Erfahrung, eigene Prioritäten setzen zu müssen. „Die Matheaufgaben habe ich immer sofort erledigt, die fallen mir leicht. Bei denen für Geschichte brauchte ich dann doch noch mal die Hilfe vom Lehrer“, gibt er zu. Ja, ohne Lehrer geht es nicht, das merkte Philip auch in der eigenen Familie. „Mein Bruder ist in der fünften Klasse. Er sollte sich die Informationen für den Start in die Schulzeit von der Internetseite suchen, hat da aber nicht alles verstanden. Da konnte ich ihm gut helfen und er musste keinen Lehrer fragen“.

Praktisches Lernen, wie etwa im Chemieunterricht – ist im Lernalltag außerhalb des Schulgebäudes nur schwer bis gar nicht umsetzbar. Quelle: Christian Kunze

An der Oschatzer Oberschule funktioniert beides – sowohl die Absprachen miteinander, als auch der Zugriff auf die Online-Angebote. Das eigenständige Lernen, die Recherche bei Aufgaben, die nicht oder eben noch nicht mit eigenem Wissen vollständig bewältigt werden können, das bewerkstelligten die Schülerinnen und Schüler auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Recherche im Internet, eine E-Mail an den Fach- oder Klassenlehrer oder Suche nach Hilfe untereinander im Whats-App-Klassenchat – das digitale Lernen, so haben die Hauptschüler erfahren, funktioniert, wenn es sein muss. Angenehmer Nebeneffekt: Das Smartphone ist nicht nur in der Freizeit ein nützlicher Begleiter. Aber einen Lehrer wird es auf Dauer nicht ersetzten.

„Ich war richtig froh, wieder herkommen zu dürfen“, sagt Markus Riemer, „nicht nur, weil ich meine Freunde und die Lehrer wieder sehe, sondern auch, weil man zu Hause beim Lernen viel zu leicht durch andere Dinge abgelenkt wird als hier“, sagt er. Vor allem in den Fächern Biologie und Geografie habe er noch Nachholebedarf – aber die Hauptfächer, auf denen jetzt in der Phase der Wiederaufnahme des Unterrichts der Fokus liegt, wird er gut meistern, ist er überzeugt.

Bildung formt den Charakter

Für Damien Schneider zeigten sich in den zurückliegenden Wochen noch einmal deutlich, wo seine Stärken und Schwächen liegen – das habe sich positiv auf die Prüfungsvorbereitung ausgewirkt. „Im Englischunterricht müsste ich jetzt schon gar nicht mehr sein, die Sprache spreche ich fließend, vielleicht werde ich sogar mal Englischlehrer“, sagt er. Mit seinem Vorsprung, merkte Damien, kann er nun anderen in der Klasse, wie beispielsweise Markus Riemer, der für Englisch noch einmal „richtig ranklotzen“ muss, unter die Arme greifen. Für den ein oder anderen, so zeigt sich, ist die Ausnahmesituation der vergangenen Wochen tatsächlich mit dem Potenzial verbunden, sich zu verbessern und Erfolge zu erzielen, die im regulären Unterricht vielleicht möglich gewesen wären. Verloren sind sie nicht, im Gegenteil.

Schulleiterin Kerstin Wasiak sieht dem Beginn des Regelbetriebs, bei Härtwigs mit der Klassenstufe 5, gelassen entgegen. „Entscheidend ist, dass gerade die jüngeren Schüler wieder ihre gewohnte Struktur bekommen, da sie ja erst ein halbes Jahr unsere Abläufe kannten“. Dies sei notwendig, um Leistungen zu erbringen und das Gelernte auch später wieder abrufen zu können. Für die älteren Jahrgänge sieht sie in den zurückliegenden Wochen eine Chance. „Es wird sich zeigen, wer die Möglichkeit genutzt hat, eigenständig etwas zu tun, auch wenn nicht immer Impulse aus der Schule kamen“, meint sie. „Selbstständige Schüler hatten es schon immer leichter, das tritt jetzt nur stärker zutage“, verdeutlicht sie.

Die Oschatzer Oberschule wurde in den vergangenen Jahren umfangreich saniert. Quelle: Christian Kunze

Die Rückkehr zum Alltag sei schon deshalb wichtig, um den Kindern und Jugendlichen eine weitere Entfaltung ihrer Persönlichkeit zu ermöglichen. „Es wird oftmals vergessen, dass zu guter Bildung nicht nur die Vermittlung von Wissen, sondern auch die Formung von Charakter und Intellekt gehören. Das beginnt im vorschulischen Bereich mit unterschiedlichen Voraussetzungen und setzt sich im Schulalltag fort. Und dieser Alltag wird sich verändern.“

